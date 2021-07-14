藍營控政府因意識形態卡BNT　簡舒培：「後見之明」與中國相呼應

▲蔡政府被控因意識形態卡BNT疫苗。（圖／記者屠惠剛攝、記者湯興漢攝、ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台積電、永齡基金會洽購德國BNT疫苗，已在10日完成簽約，總計預購1000萬劑BNT疫苗；針對外傳BNT疫苗採購的程序卡在政府、因為意識形態造成疫苗延遲交貨、民間買得到政府卻買不到等各種說法，台北市議員簡舒培回應，完成BNT疫苗簽約是經過政府和民間共同努力，「任何政府卡疫苗等錯誤言論可以就此打住。」

簡舒培在臉書發文指出，台灣兩大企業完成契約簽署後，不但看到國台辦馬上跳出來喊說：「卡疫苗說法不攻自破。」藉此否認過去卡台灣購買疫苗的事實，甚至國內也有「後見之明」與中國相互呼應，反指是政府因意識形態關係卡民間疫苗購買、批評政府自己買不到疫苗還要卡民間採購。

簡舒培表示，先前政府與德國原廠洽談時，簽約一度受到阻撓，德國駐台代表王子陶就公開表示，台灣在洽購BNT疫苗的過程中有中國廠商涉入、白宮發言人莎琪也證實台灣取得疫苗的途徑被截斷，這次民間購買疫苗，外媒《路透社》也踢爆上海復星一度拿港澳簽約的版本要台灣比照，「這還叫不干涉、不矮化嗎？」

對於政府被指因意識形態卡民間疫苗採購，簡舒培表示，事實上，只有台灣政府有公權力，提供BNT疫苗EUA緊急授權和法律免責權，也就是說，政府必須堅守台灣人民的健康權益，受到法律契約的完整保障，釐清所有法律權利義務關係，「政府在意的只有國人健康權益，沒有意識型態問題。」

簡舒培指出，此次購買疫苗是府院上下一心，盡力協助民間企業採購，「要再一次感謝台積電、鴻海／永齡基金會及行政團隊同仁的攜手努力。任何政府卡疫苗等錯誤言論可以停止了。」

▼台北市議員簡舒培。（資料照／記者李毓康攝）

