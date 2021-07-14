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快訊／06：52花蓮規模5.2地震　最大震度5級

▲▼地震。（圖／翻攝中央氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天6時52分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於花蓮縣吉安鄉，地震深度5.9公里，花蓮縣最大震度5弱。

【 第057號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年07月14日06時52分05秒
震央位置：北緯23.95°　東經121.6°
震源深度：5.9公里
芮氏規模：5.2
相對位置：花蓮縣政府南偏西方 5.1 公里 (位於花蓮縣吉安鄉)

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各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度5弱
5弱：花蓮市、鹽寮
4級：銅門、水璉、磯崎、西寶
3級：秀林、西林、太魯閣、光復、和平
2級：富里
1級：紅葉
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山、奧萬大
2級：埔里、日月潭、玉山
1級：魚池、信義鄉、竹山、名間、南投市、國姓
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：澳花
2級：南澳、南山、冬山、內城
1級：大同、蘇澳、宜蘭市
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山
2級：德基
1級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：長濱
1級：成功、利稻、東河、池上、海端
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光
1級：桃園市、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹東
1級：五峰、峨眉、竹北市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市
1級：四湖、水林
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：苗栗市
1級：鯉魚潭、南庄、三義、竹南
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、大城
● 新北市地區最大震度2級
2級：新北市
1級：烏來、五分山、五股
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化、佳里
● 高雄市地區最大震度1級
1級：甲仙、旗山

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