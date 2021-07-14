阿嬤60年嫁妝慘被典當！娘家「1理由」把金飾換3萬…他追真相氣哭

▲一名網友的阿嬤贈送孫媳金飾，結果竟被娘家人拿去典當。（示意圖／CFP，下同）

網搜小組／閔文昱報導

結婚本就是人生大事，有些長輩也會在新人結婚後，贈送別具意義的物品當作傳承。一名網友在Dcard表示，他的阿嬤將一條珍藏60幾年的金飾交給他，並叮囑要交給他的太太，想不到原PO照做後，女方家人竟因「1理由」就將金飾拿去典當，甚至還輕蔑地說「可以把典當的錢還你」，讓他當場氣哭。

一名網友在社群平台Dcard以「當阿嬤親手交給你的金飾被莫名奇妙當掉」為題發文分享，他和老婆結婚幾年後的某一天，高齡90歲的阿嬤突然將60幾年前的嫁妝「一條金項鍊」交給他，並交代「乖孫欸，這條金項鍊是給我孫長媳的」，於是原PO就將金項鍊給了太太。而太太也很乖巧的，將金項鍊交給了自己的母親。

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原PO指出，到了最近，他卻聽說丈母娘把那條項鍊典當了，甚至輕蔑地說，「我看那條項鍊又老款式又舊，我拿去當了3萬塊。」讓他急得追問項鍊下落，結果丈母娘又回，「你現在想去買回來噢⋯我上個月當掉了，你現在去找應該被融掉了，要不我把賣掉的錢，3萬還你？」

對此，原PO氣憤表示，「錢真的不是問題，我在意的是阿嬤親手傳承給我的那份感覺，我太太也只看過一眼，就被莫名其妙的當掉了。」他也坦言，想到這件事心裡滋味就酸酸的，「眼淚不停流出來，媽，妳知道嘛？」

文章一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「超過分，真的不是錢的問題耶」、「錢就算了，態度那麼差是怎樣」、「如果是我我一定抓狂」、「我覺得你太太也滿誇張的」、「阿嬤的心，真的比三萬塊還要重要啊」、「對方家庭看你沒有，建議趁早協議離婚」、「把妳丈母娘也拿去典當好了」、「是我絕對翻臉」。

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