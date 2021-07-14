　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿嬤60年嫁妝慘被典當！娘家「1理由」把金飾換3萬…他追真相氣哭

▲▼黃金項鍊。（圖／CFP）

▲一名網友的阿嬤贈送孫媳金飾，結果竟被娘家人拿去典當。（示意圖／CFP，下同）

網搜小組／閔文昱報導

結婚本就是人生大事，有些長輩也會在新人結婚後，贈送別具意義的物品當作傳承。一名網友在Dcard表示，他的阿嬤將一條珍藏60幾年的金飾交給他，並叮囑要交給他的太太，想不到原PO照做後，女方家人竟因「1理由」就將金飾拿去典當，甚至還輕蔑地說「可以把典當的錢還你」，讓他當場氣哭。

一名網友在社群平台Dcard以「當阿嬤親手交給你的金飾被莫名奇妙當掉」為題發文分享，他和老婆結婚幾年後的某一天，高齡90歲的阿嬤突然將60幾年前的嫁妝「一條金項鍊」交給他，並交代「乖孫欸，這條金項鍊是給我孫長媳的」，於是原PO就將金項鍊給了太太。而太太也很乖巧的，將金項鍊交給了自己的母親。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

原PO指出，到了最近，他卻聽說丈母娘把那條項鍊典當了，甚至輕蔑地說，「我看那條項鍊又老款式又舊，我拿去當了3萬塊。」讓他急得追問項鍊下落，結果丈母娘又回，「你現在想去買回來噢⋯我上個月當掉了，你現在去找應該被融掉了，要不我把賣掉的錢，3萬還你？」

對此，原PO氣憤表示，「錢真的不是問題，我在意的是阿嬤親手傳承給我的那份感覺，我太太也只看過一眼，就被莫名其妙的當掉了。」他也坦言，想到這件事心裡滋味就酸酸的，「眼淚不停流出來，媽，妳知道嘛？」

文章一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「超過分，真的不是錢的問題耶」、「錢就算了，態度那麼差是怎樣」、「如果是我我一定抓狂」、「我覺得你太太也滿誇張的」、「阿嬤的心，真的比三萬塊還要重要啊」、「對方家庭看你沒有，建議趁早協議離婚」、「把妳丈母娘也拿去典當好了」、「是我絕對翻臉」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
「指交」紅腫痛爆染性病？　女醫專業回應
變天了！大雨彈「炸3天」水神buff更猛擴大　下周恐有颱風生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿嬤60年嫁妝慘被典當！娘家「1理由」把金飾換3萬…他追真相氣哭

新冠疫苗遭質疑…高端喊告！粉專遭圍攻「傘兵心態」3點回應

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？　泌尿女醫打臉：不可能

鍋燒意麵10蟑螂「碗裡群聚」！她喝湯驚：胡椒有觸鬚…下秒大崩潰

變天了！大雨彈「炸3天」水神buff更猛擴大　下周恐有颱風生成

疫情延後報到！公司竟說「錄取錯人」要他回家　網酸：微錄取

桃園豪雨「雷神降臨」！閃電轟亮夜晚影片曝光　網驚：好可怕

18歲↑疫苗意願「485萬人登記」！169萬人勾AZ、莫德納都願打

斬Delta傳播鏈枋寮醫院守住了　327人3篩PCR全陰性恢復營運

打疫苗未到保護期！台北某診所員工確診　感染源不明擴大匡列

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

計程車鬼切左轉...直行機車猛撞 騎士反應不及向前翻！後車也摔

陪我玩！癱瘓貓散發「可愛光波」　奶音喵叫求關注...媽嘆無法工作

阿嬤60年嫁妝慘被典當！娘家「1理由」把金飾換3萬…他追真相氣哭

新冠疫苗遭質疑…高端喊告！粉專遭圍攻「傘兵心態」3點回應

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？　泌尿女醫打臉：不可能

鍋燒意麵10蟑螂「碗裡群聚」！她喝湯驚：胡椒有觸鬚…下秒大崩潰

變天了！大雨彈「炸3天」水神buff更猛擴大　下周恐有颱風生成

疫情延後報到！公司竟說「錄取錯人」要他回家　網酸：微錄取

桃園豪雨「雷神降臨」！閃電轟亮夜晚影片曝光　網驚：好可怕

18歲↑疫苗意願「485萬人登記」！169萬人勾AZ、莫德納都願打

斬Delta傳播鏈枋寮醫院守住了　327人3篩PCR全陰性恢復營運

打疫苗未到保護期！台北某診所員工確診　感染源不明擴大匡列

台中男「爬窗關心」女室友！墜落4樓高度重摔…地下室一攤血

富邦打擊變了逆轉勝　洪總：換打擊教練溝通順暢

勇士真想讓柯瑞聯手里拉德！已打給拓荒者　七六人擔心搶輸

影／網購延遲出貨能解約？FB＆Line網購詐騙夯　小心一頁式廣告！｜行動法庭 第130集 完整版｜王德明 蔡幸紋 2021.7.13

12位「95後」鮮肉男星顏值高！《以家人之名》張新成網封寶藏男孩

印度試射「布拉莫斯」飛彈增程型　起飛不久後墜毀

阿嬤60年嫁妝慘被典當！娘家「1理由」把金飾換3萬…他追真相氣哭

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」！強調問心無愧：相信的就相信

蔡阿嘎補貼員工房租「佛心價格」曝光！　網羨慕：好老闆帶你上天堂

富裕國家還想打第3劑是「疫苗民族主義」　譚德塞爆氣：貪婪

王中平女兒韓菲證件照曝光...美呆　Cover《Lemon》網：未來無可限量

生活熱門新聞

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

疫苗意願485萬人登記！169萬人勾都願打

男網友「指交」染性病？女醫打臉：不可能

北捷「小雞人」站了11年突被撤　民眾路過哭了

他曝百萬人選AZ...讚：超有sense的18歲以上

數十蟑螂湯麵裡群聚！她崩潰：吃了一口

莫德納預計第4輪8/5開打！

第三輪今開放「已485萬人登記」

即／曾接觸彰化「逛新光確診」男　台中30歲男染疫

即／30歲男家教確診！

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

BNT大學生也打不到！第16順位苦主嘆：何時能打到

更多熱門

相關新聞

阿公幫柴孫梳毛！牠甜笑收服兩老

阿公幫柴孫梳毛！牠甜笑收服兩老

果然是寶貝金孫！住在嘉義市的柴犬「旺柴」每天出門解決完大小便，結束後再到阿公阿嬤家看看長輩們，這時阿公都會拿出專屬梳子，幫牠整理凌亂的毛髮並梳下廢毛， 邊動作的同時還在嘴裡人溫柔嚷嚷著，「這樣才會帥帥的喔～」，眼神流露出滿滿的愛意，溫馨畫面融化不少網友。

高雄嬤「太想孫子」　大雨中走5公里迷路

高雄嬤「太想孫子」　大雨中走5公里迷路

4口燒炭女童獨活　祖孫生計困難同濟會送暖

4口燒炭女童獨活　祖孫生計困難同濟會送暖

阿嬤低血糖跌坐安平警聞聲救苦

阿嬤低血糖跌坐安平警聞聲救苦

89歲阿嬤買肉狂秀「大紅指甲」...1.1萬網友讚爆

89歲阿嬤買肉狂秀「大紅指甲」...1.1萬網友讚爆

關鍵字：

阿嬤嫁妝60年金飾

讀者迴響

熱門新聞

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

才剛出獄　饒舌歌手遭開64槍爆頭亡

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

打完疫苗爆痛不舉！醫激推「按壓1部位」　她一試驚呼

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

妹打完輝瑞罩杯A→C　專家說話了

阿滴認罹憂鬱症1年　鄉民抓包證據：是不是林瑋豐害的

「高樓陽台裝鐵捲門」謎炸！真實用途超狂

即／苗栗男突倒地失去生命　疑遭雷劈

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

更多

最夯影音

更多
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～
紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面