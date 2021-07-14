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獨／接種後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送急診

▲巫小姐的母親在五甲國小施打疫苗後，發生頭暈血壓飆高 。（圖／投訴人提供）

▲巫小姐的母親在五甲國小施打疫苗後，發生頭暈血壓飆高 。（圖／投訴人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市巫小姐向《ETtoday新聞雲》投訴，表示母親施打完莫德納後嚴重頭暈，現場工作人員竟然叫她把媽媽帶回去休息就好了，不過在巫小姐的堅持下，工作人員量測母親的血壓，竟然飆破兩百，更扯的是現場沒有救護車，就用輪椅推到醫院急診，讓巫小姐氣得不知道該怎麼說，只能說太扯了！

13日的中午左右，巫小姐帶著65歲的媽媽前往五甲國小打默德納疫苗，結果就在現場休息的過程當中，發生了極度不舒服的頭暈現象，巫小姐被現場人員用廣播方式叫進了疫苗施打區域，工作人員當下是要巫小姐帶媽媽回去休息，結果巫小姐要他們現場請醫生來，巫小姐說：「現場才來了幾位工作人員，就在我提出要求之後，才有人過來量測血氧、血壓」，結果一量可不得了，血壓破200。

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▲巫小姐的母親在五甲國小施打疫苗後，發生頭暈血壓飆高 。（圖／投訴人提供）

▲巫小姐的母親在急診的血壓飆破200 。（圖／投訴人提供）

▲巫小姐的母親在五甲國小施打疫苗後，發生頭暈血壓飆高 。（圖／投訴人提供）

▲巫小姐的母親在五甲國小施打疫苗後，發生頭暈血壓飆高 。（圖／投訴人提供）

但在這樣的情況下，工作人員也沒有幫忙叫救護車，現場也沒有救護車，就由工作人員用輪椅的方式將巫小姐的媽媽推到學校外大約200公尺的杏和醫院急診室，巫小姐說：「一量血壓已經飆到2百多了，最扯的是他們竟然是推著輪椅，然後要我跟著推輪椅到醫院急診，當下我也只能扶著媽媽的頭(一直往後倒去)跟著跑，中午1點多太陽有多毒辣，我右手扶媽媽的頭，左手幫媽媽遮陽，然後一路腳被輪椅卡到的狀況下，就這樣到了杏和急診，當下我的心有多煎熬，被媽媽打完疫苗的反應嚇死了」。

還好到了下午4點半，巫小姐的媽媽的血壓才降了下來，醫生讓她們出院回家，只是巫小姐也覺得奇怪，為何媽媽沒有慢性病史，也沒有高血壓，怎麼會打完疫苗就血壓飆高到200以上，她也很質疑：「現場的處理方式怎麼會是這樣，沒有救護車，竟然頂著豔陽要民眾用輪椅推到醫院，如果人在路上昏迷摔到了怎麼辦」。

巫小姐強調自己很肯定所有醫護人員、工作人員的辛苦，「只是用輪椅推到醫院，這真的太扯太扯」。而巫小姐也表示目前母親在回家之後，狀況穩定，衛生所的人員也有透過簡訊來詢問狀況。

對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，這起個案接種後發生血壓飆高的時候，現場醫護經現場評估，考量杏和醫院急診室距離僅200公尺，等待救護車反而可能延遲就醫，所以在醫護全程陪同下，用輪椅運送這名個案，同時也有同步通知急診室準備，大約在5分鐘內就將這名個案送達。

另外，對於個案家屬質疑現場沒有救護車，潘炤穎也強調高雄市所有的接種站都由「專業醫護人員」駐點服務，現場第一時間可以處理突發緊急情況，可以感同身受家屬的憂慮，建議應該是可以充分信任專業的處置。

▲巫小姐的母親在五甲國小施打疫苗後，發生頭暈血壓飆高 。（圖／投訴人提供）

▲鳳山衛生所的人員也透過line來關心後續情況 。（圖／投訴人提供）

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