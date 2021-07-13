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立委萬美玲：BNT國高中生先打　引熱議　

▲萬美玲主張BNT疫苗，優先給國高中生施打

▲萬美玲主張BNT疫苗，優先給國高中生施打。（圖／示意圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

BNT疫苗買到了！何時抵台？由那些年齡層施打，受到關注。桃園市國民黨籍立委萬美玲13日於臉書Po文指出，根據內政部統計，目前全台12歲以上未滿18歲青少年人口僅有124萬人，此次永齡基金會和台積電所採購到的BNT疫苗數量共有1,000萬劑，是足夠將國高中生納入的，因此她主張，BNT疫苗應優先給國高中生施打！

▲萬美玲主張BNT疫苗，優先給國高中生施打

萬美玲立委表示，每一個孩子都是我們的寶貝，是國家未來的希望，必須給予最好的保護和照顧，此刻疫情嚴峻需要靠疫苗達到群體免疫，而BNT是目前唯一可以讓12歲以上未滿18歲青少年施打的疫苗，也就是要讓國高中生達到免疫，只能靠BNT疫苗！

萬美玲主張「BNT疫苗應優先給國高中生施打」，臉友紛紛回應：「請問大學生怎麼辦？？？」、「國高中生很重要是國家未來的主人翁～但現階段先照顧好養育他們的家長吧？不能靠政府了，能不能在民間發起募款給永齡基金會再增購到4000萬劑，拼覆蓋率嗎？」、「何時進來，進來再說，今年升大學的學生呢？有誰敢替八大行業出聲呢？」、「大學生9月份也即將開學，也有可能列入施打嗎？」

「我贊同國高中生先打，但是相對的高中、大專院校的老師教授一併也要納入！」、「我家有大一生，剛滿19歲~不就沒得打，一樣都要每天通勤上學，校內學生都來自各縣市，接觸的人也不少」、「我主張，賺錢的中年人優先打~」…

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