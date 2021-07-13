BNT留給學生！他上班養家打不到　怒喊「不合理」：中壯年族被遺忘

▲BNT保留給12-18歲學生族群施打。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘與台積電順利完成BNT疫苗簽約，9月底預計會有1000萬劑運抵台灣。指揮官陳時中表示，BNT疫苗留給學生先打，保留給12至18歲的青少年施打，對此，有網友認為不合理，學生不像長者染疫後會變成重症，也不像中壯年族需要上班賺錢養家，「指揮中心完全沒有同理心」。

有網友在PTT發文，老人染疫容易重症，優先施打疫苗合情合理，從一開始的7類，後來改成10類，也都可以理解，但是疫苗開打後，不斷的解壓縮，增加人數，「還有東一類，西一類的特定從業人員施打，這個就已經夠無言了」，結果BNT還要讓給12-18歲的學生施打，直呼「不太合理吧！」

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原PO表示，年輕人不像老人得到容易重症，也不像中壯年族需要上班賺錢養家，還要繳稅給國家，「為什麼會有這種決定呢？指揮中心完全沒有同理心，請問中壯年族群必須群聚上班賺錢，但小孩可以遠距離教學就好，為什麼又要再一次的食言於百姓？」

▲網友們認為，國內疫苗施打順序有很大的問題。（圖／翻攝自PTT）

原PO氣炸，施打順序一直更改，本來說好要禮讓老人，結果現在不斷被其他族群插隊，「所以說好的十類施打，說好的禮讓老人，都只是在糊弄我們社會大眾嗎？」也好奇想知道，BNT不留給中壯年施打的原因為何，「別國有這樣施打政策，一直變變變的誇張行徑嗎？」

對此，網友們也認為真的不合理，「現在只打一劑的邏輯是先防重症，結果BNT一來說要給重症最低的打是蠻怪的」、「真的不合理阿，明明一開始說好按年齡排」、「國家是不是對30到50歲的人特別不順眼」、「在疫苗不足情況下，台灣施打順序明顯有問題」、「疫苗夠就不會有這問題了」。

但也有網友指出，因為年輕人不適合打AZ跟莫德納，因此BNT優先讓給學生。根據衛福部公布資料顯示，由於針對兒童的臨床試驗仍在進行中，目前資料有限，因此暫時不建議兒童接種新冠疫苗。且依據目前臨床試驗的結果，AZ疫苗（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）疫苗的合適接種年齡是18歲以上，而BNT（Pfizer/BioNTech）則是16歲以上。

▼10大類疫苗接種對象。（圖／記者曾筠淇製）