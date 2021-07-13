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快訊／家戶感染好可怕！環南攤商婦確診1傳11　大嫂一家4人也中

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

北市新冠肺炎疫情趨緩，現在剩下棘手的家戶感染尚未根除。對此，北市府疫調後發現，環南市場有1位攤商感染後，連同自己的家庭、親戚的家庭，總共12人確診。副市長黃珊珊呼籲，回到家裡會放鬆，但若有不舒服狀況還是要保持距離。

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增29例新冠肺炎確診病例，分別為28例本土、1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。個案分布以新北市15例為最多，其次為台北市9例。

針對環南市場家戶感染，黃珊珊表示，環南市場在7月1日找到41位確診陽性患者，到現在這些人都還在醫院或防疫旅館。這禮拜四環南市場會進行第三次大規模篩檢。

黃珊珊表示，還是很擔心家戶感染，環南市場一位攤商，一個家族從自己的家庭到妯娌的家庭，總共加起有來12位確診。

母親跟女兒一起在環南市場補貨，總共三個子女子女包括媳婦、外傭，全部都確診。這位母親和女兒在7月1日時PCR陽性，當天兒子、媳婦以及外傭都是居家隔離。7月2日就先做篩檢，PCR都是陰性，但接著媳婦兒子發生不舒服，7月7日骰檢變成陽性。CT直都非常低，16、18、20，外傭後來PCR也陽性。

此外，這位母親跟她的大嫂家庭感情好，常常會去聊天。也因為這樣有確診，兩個家庭加起來12人確診。北市家戶確診人數為什麼一直居高不下，就是從1個人確診後，從自己的家庭到常來往的家庭都感染，家戶感染的情況，家裡會放鬆而忽視保持社交距離，在家裡有不舒服還是要保持距離，且不要共食。

▼北市13日公布1環南攤商家戶傳染「1傳11」個案傳播鏈。（圖／北市府提供，點圖放大）

▲▼北市疫情0713。（圖／北市府提供）

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