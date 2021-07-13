歐國盃11城中至少8城「疫情加劇」　WHO：帶來毀滅性風險！

▲義大利奪得2020歐州國家盃冠軍，但有數據顯示，歐洲各地賽事舉辦地已出現疫情反彈跡象。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

2020歐洲國家盃足球賽於台灣時間12日清晨踢完冠軍戰，義大利在最後關頭勝出，溫布利球場擠進6萬名球迷，全數未戴口罩，更激動吶喊高歌，一名世衛組織（WHO）科學家表示，這是「毀滅性」的感染風險。另外，有數據指出，歐國盃11個主辦城中，已有至少8個城市出現疫情反彈的狀況。

綜合《衛報》等外媒報導，世界衛生組織（WHO）COVID-19技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）於12日推文譴責，歐國盃決賽湧入上萬觀眾，所有人在擁擠的環境中，不戴口罩、尖叫、吶喊或高歌，這對防疫而言具有「毀滅性」的風險，「我應該享受眼前的（病毒）傳播嗎？」

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?



The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating. — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021

WHO針對歐國盃11 個主辦城市設置疫情監測工具「WHO Euro 2020 Explorer」顯示，包含俄羅斯聖彼得堡、羅馬尼亞的布加勒斯特、亞塞拜然的巴庫、丹麥哥本哈根、荷蘭阿姆斯特丹、義大利羅馬、英國的倫敦與格拉斯哥等地都出現病例增長的趨勢，而芬蘭當局也表示，6月最後一周的確診人數幾乎翻倍，其中40%病例與歐國盃入場球迷有關。

歐洲議會公共衛生委員會表示，英國最終開放6萬名球迷進入溫布利球場的決定是「災難的處方」（recipe for disaster），因為新冠病毒會透過空氣傳播，儘管是在戶外環境，也會造成感染風險，光是在6月18日英格蘭對陣蘇格蘭的賽事中，就有近1300名蘇格蘭球迷確診。據路透報導，上周歐洲確診病例增加了30%，全球感染率也呈上行趨勢。

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