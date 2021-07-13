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廈門新增2例確診　陸籍人士赴台探親工作於返廈隔離期驗出

▲立榮B7511旅客穿戴防疫裝備前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

▲立榮B7511旅客穿戴防疫裝備前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

記者魏有德／綜合報導

廈門市衛健委今（13）日通報，新增境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例2例（台灣）。報告指出，2人皆為中國福建籍，分別於5日及7日搭乘航班自台灣出發抵廈，先後於11日核酸檢測時驗出陽性反應，經臨床診斷後確診新冠肺炎。

▲▼廈門,隔離,閉環轉運。（圖／記者鄭思楠攝）

▲截至7月12日24時，由台灣出發抵廈後發現陽性確診者已達55例。（圖／記者鄭思楠攝）

報告顯示，境外輸入確診病例1：中國福建籍的林某，台灣探親。7月5日乘航班B7511抵廈。入境後實施集中隔離醫學觀察，11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例2：中國福建籍的林某，台灣工作。7月7日乘航班MF888抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

截至7月12日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例共298例。其中，由台灣出發抵廈後發現陽性確診者為55例，其次是自菲律賓入境廈門的46例及來自美國的38例。

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