微解封第一天！板橋World Gym超冷清　業務苦笑：不到10人進來

▲微解封第一天，World Gym運動人數目前很少。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

疫情「微解封」13日上路，世界健身房（以下稱World Gym）開放，但民眾仍有所顧慮，實際上門運動的人數非常少，據了解，板橋中山路的World Gym到目前為止的運動人數不到10人，業務表示，World Gym目前是部分開放，民眾須自備毛巾跟水壺，且不開放淋浴間也不提供紙杯，減少人與人之間的接觸。

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▲零星民眾走進World Gym運動。（圖／記者陳雕文攝）

陳姓女民眾表示，自己平時有運動習慣，但疫情爆發後不敢再去健身房，加上現在大家的疫苗施打率不高，那就表示還沒有辦法達到所謂的集體免疫，因此室內的活動還是應該盡量避免，防止群聚感染發生的可能。

一名剛走出World Gym的民眾表示，運動人數超少；World Gym業務苦笑說，也許是因為剛解封，現在裏頭的運動人數不到10人，可能要到晚上才會比較多，目前健身房是部分開放，只能運動跟上廁所，其他沐浴設備是暫停的。

板橋另一間健身房《300壯士》過去是24小時開放，疫情爆發至今都閉館，並未因為微解封而開門營業。

▼健身房《300壯士》目前仍閉館。（圖／記者陳雕文攝）