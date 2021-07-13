國道上半年「自撞死亡事故」比去年還多　6成致死原因曝光

▲苗栗銅鑼車禍，37歲男駕駛噴飛重摔亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者賴文萱／台北報導

隨著國內疫情進入三級警戒微解封階段，高公局預期國道交通量將隨之增加，今（13）日公布1-6月國道事故相關統計數字提醒民眾多加留意行車安全。根據統計，上半年共發生14件自撞死亡事故，造成14人死亡，16人受傷，相較去年同期增加5件、死亡增加4人，受傷增加8人。

高公局分析去年1月至今年6月，共有30件國道自撞死亡事故，占所有死亡事故36%，造成35人死亡，30人受傷；主要肇事車種為自小客車（22件，占73%），多數發生在深夜22~6時（17件，占57%），且肇因主要為超速及變換車道或方向不當（各有8件，各占27%）。值得注意的是，未繫安全帶者占自撞死亡人數60%，顯示自撞事故發生時，駕駛或乘客往往因未繫安全帶而易造成死亡。

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▲高公局呼籲，國道用路人行車時，駕駛跟乘客請務必繫上安全帶及避免超速。（圖／記者黃孟珍翻攝）

高公局呼籲，國道用路人行車時，駕駛跟乘客請務必繫上安全帶及避免超速。依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項規定，未繫安全帶者處新台幣3,000~6,000元罰鍰。

另於國道超速者，則依同條例第33條及第43條規定，視情節輕重處新台幣3,000~24,000元不等罰鍰，嚴重超速者更將當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照6個月，甚至吊銷駕照，故請用路人切勿心存僥倖。