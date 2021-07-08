交通場站「微解封」指引出爐！人流管制辦法曝　自由座仍停售

▲交通部擬有限度開放雙鐵車站美食區域。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日擬公布7/12「微解封」指引措施，交通部表示，將有限度的開放車站美食區、高速公路服務區，以場域總面積除3.5平方公尺，等於可開放的人數總量。另外雙鐵自由座則仍不開放，而風景區也會有限度開放。

交通部次長陳彥伯表示，指揮中心宣布微解封後，交通部將有限度開放大眾運輸場域，如台鐵與高鐵車站美食區、高速公路國道服務區等，進行人流管制，以場域總面積除3.5平方公尺，等於可開放的旅客數，人與人之間的社交距離則仍是室內1.5公尺、室外1公尺。

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▲疫情爆發後雙鐵車站商家也紛紛暫時停業。（圖／記者湯興漢攝）

陳彥伯指出，美食區等仍須有隔板、梅花座等，只是會進行人流管制。而台鐵、高鐵的自由座則仍不會開放。另外國家風景區部份，也會有相關的解封指引。

觀光局日前也證實已有「微解封」計畫，指揮中心若下令微解封，將開放風景區的賣店、遊客中心等產品販售場域，但仍需全程戴口罩，且不會販賣簡餐提供內用，改以販售飲料、農特產品為主，另外會改以宣導不要群聚為主，而非通通勸離，並會實施人流控管，呼籲旅客保持社交距離。而樂園屬於指揮中心規定的八大類場域之一，則無法微解封。