他還原跟BNT高層信件來往過程　1月突然換人以「簡體字」回信

▲駐德代表謝志偉。（圖／駐德代表處提供）



記者陶本和／台北報導

台積電、鴻海永齡基金會在跟蔡政府形成公私協力模式下，成功採購1000萬劑BNT疫苗。對於近日所謂中國干擾台灣採購疫苗一事，駐德代表謝志偉13日在貼文中透露，過去在跟廠商電子信件往來時，在1月8日對方突然換人回信，且夾雜簡體字，要求把「我國」改為「台灣」。

台積電、鴻海永齡基金會在確定採購1000萬劑BNT之後，外界有聲音認為，中國並沒有居中阻擋，認為蔡英文政府過度意識形態作祟。不過，決策高層表示，衛福部長陳時中曾公開表示，指揮中心跟BNT洽購案最後沒有下文，是有「合約以外的因素」。另外，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）曾公開表示，台灣取得疫苗的途徑被截斷（cut off）。

此外，德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）在接受訪問時也表示，台灣購買疫苗的過程因某種程度的孤立遇阻，德政府盼疫苗交易不受政治外力干擾。

對此，決策高層指出，從BNT曾經要求修改新聞稿中「我國」的字眼來看，有沒有中國的政治力干預，應該不言可喻了。

特別的是，謝志偉13日在臉書上還原過去這段時間，與BNT、德國政府溝通的過程，透露他從去年11月中旬至今年1月上旬，三個月緊鑼密鼓的電子郵件的往來過程。

謝志偉在1月6日時，看到信件中具體提到「共五百萬劑疫苗。三月供應60萬劑，四月一百萬劑，五月一百萬劑，六月一百萬劑，最後，七月一百四十萬劑。」但是，兩天之後，1月8日，對方突然換人回信，英文裡夾雜簡體字，要求把「我國」改為「台灣」，接著就磚落瓦掀，牆頃屋倒也。

謝志偉表示，當然就是「政治干擾」，但在整個幕後協調、談判的過程裡，不僅是他，國會議員及德官員都強烈感受到BNT的高層自始自終對供應台灣疫苗的高度意願及熱誠。