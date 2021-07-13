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幕後／6月終結校正回歸　侯友宜秘密啟動「平寧計畫」

▲▼新北市劉和然副市長。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市劉和然副市長。（圖／記者許靖騏攝）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心於6月初解決校正回歸的亂象後，新北市長侯友宜與市府團隊默默啟動「平寧計畫」，新北市副市長劉和然表示，讓確診者安置及疫調匡列的整套流程，至少能縮短3天，大幅降低傳播鏈持續擴散的風險。

所謂「平寧計畫」，為醫院端發現確診案例後，所屬區域之衛生所立即通報區長，區公所、警察局零時差展開後續匡列與安置作為，等同衛政、警政、民政零時差動作。

在時間上，社區快篩陽性患者的PCR由原本所需的3天加速至4-6小時可出爐，醫院將確診者資料上傳至法傳系統（法定傳染病監視通報系統）後，各區衛生所主動轉給擔任各區指揮官的區長，隨後，區公所及警局馬上展開疫調，衛生單位立即前往安置患者，平均4小時可完成接觸者匡列，前後加起來，可節省掉3天的等待時間。

副市長劉和然指出，「平寧計畫」來自於侯友宜在某次內部會議上提出，如何能把接觸者在更快的時間內查出來並完成安置，才規劃出這套可行的SOP，讓社區傳播鏈更迅速被阻斷。

劉和然說，4月疫情爆發後至6月初，由於中央確診個案通報系統嚴重塞車、手續繁雜，且確診者數量龐大，造成日後才校正回歸的情況，讓地方衛生單位無法及時安置患者及家屬，造成難以挽回的後果，錯誤的統計數字個讓市府如同瞎子摸象，難以掌握疫情發展及制定決策。

中央於6/6宣佈不會再有校正回歸，「公佈數字」即「真實數據」，因此6/7日起，延遲安置問題的也不再發生，市府除了大力推行廣篩及設置熱區、冷區，並開始就大數據分析出疫情擴散方向、起源及時間點，三管齊下，達到快速且精準疫調。

一週後，侯友宜團隊默默開始實施「平寧計畫」，劉和然近一步說明，計畫名稱來自於期盼早日讓民眾回到平靜、安寧的日子。

劉和然說，「平寧計畫」實施後，依照救護車、醫療量能、集中檢疫中心的數量，每位患者最少都能縮短3天的等候時間，不再發生苦等病床、家人焦慮不安，甚至外出趴趴走所引發的問題，並以職場樓層空間概念擴大匡列接觸對象，密切往來家戶成員也從寬認定，以防萬一。

劉和然強調，這是侯友宜從了解問題到落實解決方針的案例之一，也是新北市的重要決策之一，除了持續呼籲民眾主動廣篩，後端高速的阻斷傳播鏈更是減緩疫情至關重要的一環，讓新北市民距離解封更進一步。

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