微解封首日「敢衝健身房？」　網友答案超一致！他曝今早情況

▲健身房。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是微解封首日，就有網友昨天下午收到健身房簡訊，內容指出會員在13日起的前三天可以免費使用，讓他看了感到相當好奇，「這時期你們敢去嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議，多數網友都表示，「不敢去，可是真的好想運動」、「雖然能理解但我不敢」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「敢去健身房嗎」為題發文，提到他昨天下午收到業者的簡訊，內容寫道，會員13日起的首3日可以免費使用，不過為了因應防疫，必須自備毛巾和水壺，另外，業者也附上了一個連結給會員查看相關措施。原PO收到簡訊後，忍不住問「現在這時期你們敢去嗎？」

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貼文曝光後，多數網友仍不敢或不想去健身房運動，「說真的不敢，反正只要一家發生群聚，就應該全關了」、「先觀察兩個禮拜」、「我自己是不敢」、「先不要」、「全程戴口罩運動我沒辦法」、「已經買好幾個啞鈴在家了」、「先觀察」、「還好我去的健身房已經延後了」、「不能洗澡我還能忍，全程戴口罩加不能喝水真的不行」、「完全不敢去，繼續請假」。

不過也有些網友表示，「敢去啦，又不開，之前天天20幾個人也正常去」、「最好大家都不敢去，這樣就沒人跟我搶器材」、「打完疫苗就衝」、「早上去練完，站前人不多，爽」。

本站曾報導《712微解封「敢看電影、健身嗎」 網喊看爆黑寡婦...但1場所絕不去》，文中提到，雖然7月13日是微解封首日，但多數人還是不敢外出，直言現在根本不敢出去人擠人，錢沒了就算了，人沒事才是最重要的，要是大家都跑出去的話，「開放幾天就又變成強化三級了！」