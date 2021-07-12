殘劑超珍貴民眾漏夜打地鋪　「做工的」沒排到...真心話令人鼻酸

▲北投和信醫院排莫德納殘劑，民眾漏夜排隊僅有13位領到號碼牌。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

只為一劑莫德納殘劑！北市北投區和信醫院12日下午3點半發放殘劑預約號碼牌，凌晨已有許多民眾自備長椅及水等物品到現場漏夜排隊，對此僅有13人領到珍貴殘劑號碼牌，沒拿到號碼牌的人則顯得十分失落。《ETtoday新聞雲》進一步訪問，他們表示自己的職業是「做工的」，吐露心聲「有排有機會」，聽了令人鼻酸。

《ETtoday新聞雲》下午直擊現場畫面，其中第13位的26歲呂先生受訪表示，自己開店、跑業務，因為不知道什麼時候才能打到疫苗，只好來排殘劑。他透露，12日凌晨5時許就抵達現場排隊，發現早就有人在現場打地鋪等待了，認為排殘劑「跟排iPhone、跨年一樣，要提早一天來打地舖，不然就會沒位置」。而和信醫院12日殘劑名額只有13位，呂先生剛好壓線排到。

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▼呂先生漏夜順利拿到殘劑號碼牌。（圖／記者黃宥寧攝）

針對殘劑排隊情況，和信醫院表示，原本也想跟台大做線上預約平台，但第一是本身拿到劑量不多，第二是無法控制線上預約的人是不是真的要打疫苗，加上有些人不太會使用線上系統，就是先用這樣公正公開的方式，並在12日上午上班時見到排隊人龍，同時告知民眾排隊不一定等得到。

對此，和信醫院下午3點半準時發放殘劑號碼牌，僅有13位民眾得到珍貴「疫苗門票」，現場瞬間出現殘劑兩樣情，有人順利拿到，也有人是看到新聞才趕來，到了現場才知道號碼牌已經發光。

《ETtoday新聞雲》直擊到有3位民眾心情低落站在一旁，聽到「號碼牌已經發完了」，他們失望地說，「想排明天的殘劑」；記者進一步詢問他們的職業，一位大哥回「我做工的，工作場合出入繁雜，為了家人...」，並無奈表示「有排有機會」。

▼和信醫院外排殘劑人潮。（圖／記者黃宥寧攝）

看到這樣的現象，院方也不捨的向記者表示，讓民眾漏夜排隊絕非本意，很希望大家都能打到，但配給就是這麼的短缺，晚上將會開檢討會議，想出讓想打殘劑的民眾能不要那麼辛苦漏夜或是頂著烈日等候，因為「自己看了也會覺得很難過」。

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