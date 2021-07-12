中國武力犯台「美日可以救援嗎」　國軍法務專家赴日研究報告出爐

▲國軍法務專家簡銘儀針對中國武力犯台時，美日在法律上是否可以救援台灣進行研究。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日本副首相麻生太郎在東京演講時表示，如果中國入侵台灣，將行使集體自衛權，引發國際關注，但是在國際法上，當中國武力犯台時，美日是否可以救援台灣，卻又是另一個層面的問題。國防部「最高軍事法院」簡銘儀上校在就讀國防大學戰爭學院時赴日本大阪以「武裝衝突與台灣」為題進行博士研究，並將報告公布於政府網站上。

簡銘儀的報告中指出， 美國於 1979 年承認北京政府為中國唯一合法政府，並與中華民國（台灣）正式斷交，同時廢棄自 1954 年執行的《中美共同防禦條約》，同年 4 月 10 日美國會制定了作為國內法之《台灣關係法》，明確揭示美國對台政策之實行。

《台灣關係法》第3條內容，僅規定美國將提供台灣「維持足夠自衛能力之防衛物資與技術服務」，也就是說，兩岸間一旦發生武裝衝突，就法而言，美國並無義務須派遣軍隊協助防衛台灣，因此，美國是否可能支援台灣，「實屬政治上之判斷問題」。

報告指出，一旦兩岸發生武裝衝突，美國可選以擇採取中立立場，也可以選擇援助台灣，如果選擇中立，衝突屬「國際性」或「非國際性」就不是重要的先決條件。

▲簡銘儀研究認為，美軍支援台灣仍有違法可能性，所以是否救援屬於政治判斷的問題。（圖／路透）



另一方面，由於維持中立並非義務，美國自可選擇援助台灣，但某些狀況援助仍是違法的，例如，在內戰中援助反叛者一方，將違反不干涉義務，台灣如於內戰時屬反叛者一方，則在兩岸武裝衝突中，將導致美國無法援助台灣。

至於日本立場與支援台灣的可能性，報告指出，1960年改定的《新美日安保條約》第6條規定，條文內容所稱「遠東」的地理範圍雖將台灣納入其中，但該條約旨在規範美日共同防衛事項，尚不能片面解釋為兩岸發生武裝衝突時可據以派兵支援台灣。

日本內閣於2014年7月決議通過允許行使集體自衛權，加上2015年4月美日共同發表新防衛指針，日後美日兩國在武力攻擊之對處合作上將更緊密，且協力範圍不再受地理上制約。

依新防衛指針內容，台海一旦發生戰事，當美軍為協助台灣而成為交戰主體的情形下，日本似可出動自衛隊支援美軍。

報告指出，2015年9月日本政府完成《和平安全保障法制》的立法程序，在《武力攻擊事態對處法》中新設存立危機事態，即與日本密切的「其他國家」受到武力攻擊，將威脅日本的存立或國民生命財產安全的事態稱之，但仍須依事態的具體個別情況加以判定。

▲對於日本的立場而言，救援台灣需先定義「台灣是否為一個國家」。（圖／翻攝自海上自衛隊官網）



另當美國決定介入台灣海峽危機，日本可根據「重要影響事態安全確保法」提供美軍後勤支援或蒐集作戰相關情報。

至於兩岸發生武裝衝突時，日本行使集體自衛權可能性方面，報告認為，當「台灣為一國家」時，當美軍支援台灣時，日本可依集體自衛權支援美軍，形成間接協助台灣的情形。

當「台灣非屬一國家」時，由於行使集體自衛權所支援對象須為國家，日本與中國於1972年建立外交關係，事實上並未承認台灣為獨立國家，因此，日本對於中國武力犯台，顯然不能發動行使集體自衛權。