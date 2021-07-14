　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青少年打2劑輝瑞預防症狀達99%！美國秋季「重返校園」4大策略

▲▼陳秀熙分析台灣疫情最新狀況。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面）

▲任小萱博士分析美國校園開放政策。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面，以下皆同）

記者黃凱翊／綜合報導

近期全世界受到印度變種病毒的影響，導致多國疫情再度升溫，不過歐洲與美洲的疫苗施打率也已達40%以上，台大公衛教授陳秀熙就和許多專家在直播上分析，輝瑞疫苗對於青少年的保護力作用，以及美國預計秋天讓學生返回校園上課的防疫措施。

在YouTube《新冠肺炎科學防疫園地》頻道上，專家提及在目前的疫苗科學實驗上，根據輝瑞疫苗對青少年之第三期臨床試驗結果顯示能 100%預防新冠肺炎感染，在以色列針對20萬名青少年進行施打輝瑞疫苗的第四期上市後先測結果中，發現施打兩劑輝瑞疫苗之後，青少年的預防感染率達到94%，有效預防症狀甚至可達99%保護力；若將年齡縮小到16-18歲的青少年，疫苗的預防症狀還有預防住院甚至高達98%，對於疫苗效益非常高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳秀熙分析台灣疫情最新狀況。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面）

▲輝瑞疫苗對青少年保護效果非常顯著。

▲▼陳秀熙分析台灣疫情最新狀況。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面）

▲▼美國CDC公布對於12歲以上學校的開放政策。

▲▼陳秀熙分析台灣疫情最新狀況。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面）

針對此結果，任小萱博士表示，因為輝瑞疫苗對於青少年保護效果顯著，目前美國CDC也已經做好了在秋天就讓學生回歸校園上課的準備，其中包含了4大防疫措施，像是針對12歲以上的學生提高疫苗施打率、教室內要維持社交距離、若沒辦法保持社交距離或沒接種完整疫苗就要戴口罩，以及其他像是需定期檢測、固定洗手消毒等。陳秀熙表示，配合口罩、社交距離及檢測在不同風險層次及疫苗施打進行精準解封可作為台灣未來校園開放之依據。

ET快訊
雞排妹拒認正宮「感情被破壞」：是她的選擇！　網轟刷新三觀
尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光」　2秒影片引暴
快訊／53歲男躺公園涼亭暴斃！　曾拒絕打疫苗
獨／打莫德納後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送
快訊／丁允恭酒駕肇事！　撞倒機車畫面曝光
Gogoro新3車型上市！　最低5萬元可入手
快訊／酒駕撞傷機車騎士　丁允恭回應了
快訊／台中小黃運將染疫插管　匡列30人1確診
打過2劑AZ「也登記成功」　工程師揪1盲點挨酸！內行：真的大

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泰國空運抵台62.5萬多劑AZ　封緘檢驗完成今放行！

「妹妹對不起」憶21年前遭詐8千元　苦主：當時的詐騙好有禮貌

「MagSafe外接式電池」無預警上架！他好奇誰買單　網1理由推爆

獨／接種後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送急診

你登記了嗎？疫苗預約「10大QA一次搞懂」　施打順位要看出生年

奧運划船選手甜姐兒黃義婷冬山河練習　林姿妙開特例：拜託別檢舉

疫情期間也要善待自己！把日子過精緻、豐富生活技能

婆婆要帶小姑＋男友來玩！她「1舉動」嚇壞尪…秒打電話回絕

尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光了」　2秒影片引暴動

快訊／中山附醫排班小黃運將染疫插管　匡列30人1確診

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

泰國空運抵台62.5萬多劑AZ　封緘檢驗完成今放行！

「妹妹對不起」憶21年前遭詐8千元　苦主：當時的詐騙好有禮貌

「MagSafe外接式電池」無預警上架！他好奇誰買單　網1理由推爆

獨／接種後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送急診

你登記了嗎？疫苗預約「10大QA一次搞懂」　施打順位要看出生年

奧運划船選手甜姐兒黃義婷冬山河練習　林姿妙開特例：拜託別檢舉

疫情期間也要善待自己！把日子過精緻、豐富生活技能

婆婆要帶小姑＋男友來玩！她「1舉動」嚇壞尪…秒打電話回絕

尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光了」　2秒影片引暴動

快訊／中山附醫排班小黃運將染疫插管　匡列30人1確診

3人以上Google Meet只能開1小時　想超時！主持人付費　

張育成降到3A首度開轟單場2安　陳聖平敲1安

中正運動中心公告爆藏頭詩　「禮在力趕另老是」疑 暗批體育局長

Switch等你抽！ETtoday邀請您一起為東奧金牌王集氣！

寶媽打疫苗前夕「恐慌症發作」　由曾寶儀陪同…完成接種莫德納！

超商凍一夏！小七推「鬼滅之刃」加價購、全家迎東奧集章搶市

泰國空運抵台62.5萬多劑AZ　封緘檢驗完成今放行！

「太陽花的花語是說不出的愛」　民進黨團：以為江啟臣良心發現

《黑寡婦》台灣上檔首日！電影院「現排隊人潮」

大谷翔平所有球種都用上！5球解決　塔提斯笑：運氣好

生活熱門新聞

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

5天內颱風生成機率高　「最壞情境恐登陸」

母胎單但超會撩！外送員的短暫戀愛笑翻網友

北捷「小雞人」站了11年突被撤　民眾路過哭了

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

快訊／國家警報響！　初判震度4級以上

全台疫苗涵蓋率曝！台北22％本島冠軍

基隆部醫竟趁防疫期扣薪15%　急診科集體離職

暴雨強灌「10縣市」升級豪、大雨特報

質疑高端疫苗恐被告！粉專「傘兵心態」3點回應了

數十蟑螂湯麵裡群聚！她崩潰：吃了一口

打過AZ也登記成功！他揪Bug挨酸...內行卻點頭

男網友「指交」染性病？女醫打臉：不可能

更多熱門

相關新聞

長輩問要打疫苗嗎　「輪到你就去」爆共鳴

長輩問要打疫苗嗎　「輪到你就去」爆共鳴

「不知道大家是不是最近也被長輩或親友一直詢問。」有網友日前在PTT的WomenTalk板上發文，說很多長輩可能會覺得年輕人比較懂，或是自己沒把握，便求助到底要不要打疫苗、該不該打AZ？對此，原PO就表示「我個人是傾向『輪到你，就去打，不用挑疫苗』」，希望早點形成群體免疫，就能越快恢復正常生活。

12少男搶開箱微解封　套關係遭打槍

12少男搶開箱微解封　套關係遭打槍

新竹臺大分院攜手威剛壯大智慧醫療　發表C-Rob智慧機器人抗疫

新竹臺大分院攜手威剛壯大智慧醫療　發表C-Rob智慧機器人抗疫

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

一張圖秒懂萬巒4鄉微解封

一張圖秒懂萬巒4鄉微解封

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

打完疫苗爆痛不舉！醫激推「按壓1部位」　她一試驚呼

雞排妹回應！不知保時捷男有女友

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面