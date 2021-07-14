青少年打2劑輝瑞預防症狀達99%！美國秋季「重返校園」4大策略

▲任小萱博士分析美國校園開放政策。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面，以下皆同）

記者黃凱翊／綜合報導

近期全世界受到印度變種病毒的影響，導致多國疫情再度升溫，不過歐洲與美洲的疫苗施打率也已達40%以上，台大公衛教授陳秀熙就和許多專家在直播上分析，輝瑞疫苗對於青少年的保護力作用，以及美國預計秋天讓學生返回校園上課的防疫措施。

在YouTube《新冠肺炎科學防疫園地》頻道上，專家提及在目前的疫苗科學實驗上，根據輝瑞疫苗對青少年之第三期臨床試驗結果顯示能 100%預防新冠肺炎感染，在以色列針對20萬名青少年進行施打輝瑞疫苗的第四期上市後先測結果中，發現施打兩劑輝瑞疫苗之後，青少年的預防感染率達到94%，有效預防症狀甚至可達99%保護力；若將年齡縮小到16-18歲的青少年，疫苗的預防症狀還有預防住院甚至高達98%，對於疫苗效益非常高。

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▲輝瑞疫苗對青少年保護效果非常顯著。

▲▼美國CDC公布對於12歲以上學校的開放政策。

針對此結果，任小萱博士表示，因為輝瑞疫苗對於青少年保護效果顯著，目前美國CDC也已經做好了在秋天就讓學生回歸校園上課的準備，其中包含了4大防疫措施，像是針對12歲以上的學生提高疫苗施打率、教室內要維持社交距離、若沒辦法保持社交距離或沒接種完整疫苗就要戴口罩，以及其他像是需定期檢測、固定洗手消毒等。陳秀熙表示，配合口罩、社交距離及檢測在不同風險層次及疫苗施打進行精準解封可作為台灣未來校園開放之依據。