運動微解封！北市公布12區運動中心16日開館　大同明搶先啟動

▲台北市南港運動中心。（資料圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，全國三級警戒延長至7月26日，但13日有條件開放部分場館，包括健身房。台北市體育局12日宣布，13日起開放自營6座場館、21處河濱及27處堤內公園；另12區運動中心也在完成防疫整備後開放使用，除了大同運動中心13日開放，其餘運動中心、台北市網球中心於16日開放，營業時間為下午2時至10時。

台北市體育局12日指出，北市運動微解封，民眾除了居家運動，自7月13日起也可以選擇至運動場所從事中低強度的身體活動。

體育局提及，本階段開放自營6座場館、21處河濱及27處堤內公園總計261面場地，另有19處委外營運場館也在完成防疫整備後開放使用，包括廣受喜愛的12區運動中心，大同運動中心於13日開放，其餘運動中心、台北市網球中心於16日開放，營業時間為下午2時至10時。

體育局重申，本階段在北市舉辦的體育活動，包括在民營場館舉辦者，限於「職業運動賽」、「績優選手訓練」及「本市代表隊選拔」、「運動課程或營隊」等4類，須提送防疫計畫經體育局核准，審核結果將公告於體育局網頁。

體育局指出，體育局自營場館（地）使用，民眾可至「場地租借系統」線上租借，取得場地使用權。其中開放式運動場地並請自主掃描實聯QR CODE 申報姓名、電話、同行人數及健康調查，如未被租借時段，採先到先用、輪流使用為原則，且不得進行運動比賽。

體育局提醒，請民眾與業者遵守「運動場館營運」、「體育活動舉辦」及「身體活動參與」等指引，如違反「運動全程戴口罩」等防疫規定者，第一次將勸導改善，仍不配合將依傳染病防治法、台北市公園管理自治條例等規定進行裁罰。