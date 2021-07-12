冬山河親水公園有礁溪美人湯　地下800m挖到50℃碳酸氫鈉泉

▲▼冬山河親水公園挖到50多℃俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉溫泉。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

地下800公尺挖到50多℃俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，宜蘭冬山河親水公園溫泉探勘有成果，宜縣府將爭取經費建湯屋、泡腳池等設施，讓遊客們夏天戲水、秋冬泡湯全年都好玩，活化親水公園並帶動周邊觀光產業發展。

宜縣府在今年一月下旬舉行冬山河親水公園溫泉探勘井開工，並編列1,700萬元啟動「宜蘭縣五結鄉冬山河親水公園溫泉資源探勘調查及溫泉區劃設案」，辦理園區範圍劃設溫泉區及溫泉水權取得事宜，並已依預定工作期程執行及開工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另，縣府以大地電磁法（MT）針對冬山河沿線進行調查，擇定親水公園大客車停車場作為深為800公尺溫泉探勘井位置，以「TH75油壓式鑽井機」進行探勘，預計111年2月完成溫泉區管理計畫提報交通部核定。

目前，溫泉探勘有成果，挖到攝氏50多℃，俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，縣府考量環境永續及公平公益原則，未來溫泉區以園區公有土地為劃設範圍，進行溫泉取用量總量管制，並同步於溫泉區管理計畫送審階段，進行溫泉休憩設施興建規劃。

另外，為避免與民爭利，住宿設施建置將不納入未來興建設施規劃，僅規劃溫泉泡腳池與湯屋，期望泡湯遊客之觀光量能可外溢至周邊民間飯店、民宿、休閒農業區及商圈等，達到整體觀光產業之提升。

更多熱門新聞

►快訊／超毒Ct值曝！他持陰性報告印尼返台 入境採檢竟確診

►宜蘭又爆外縣市確診足跡 「礁溪玉清宮」停留80分鐘

►男大生走向「員山福園」後消失 警消連4天動員陸空找人任務曝

►南韓「網紅鍋」極美！薄荷綠、珍珠灰讓人選擇困難 下殺6折想全包

