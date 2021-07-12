外送添新勁敵！「韓國亞馬遜」Coupang悄登台　在台北中山試營運

▲韓國電商一哥Coupang登台提供生鮮雜貨即時配送服務，準備大搶外送商機。（圖／翻攝自Coupang粉絲專頁、App，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫宅在家，讓外送商機大爆發，目前除了有foodpanda、Uber Eats兩大外商在台競爭，還有本土新創及電商平台跨業等加入市場搶奪戰，而現在又有新勁敵出現，有「韓國亞馬遜」之稱的電商Coupang，近期悄悄登台啟動外送服務，主打生鮮雜貨下單後10分鐘配送到家，目前以台北市中山區作為首波試行區域，一趟運費收19元。

Coupang是南韓國內最大線上零售電商，今年3月才在美國紐約證券交易所上市，掛牌首日股價即大漲逾40%，之後開始布局海外市場，不只進軍日本，也搶進台灣，手機可搜尋到台灣版App提供下載之外，臉書粉絲專頁「Coupang 酷澎」也已經上架，根據頁面介紹「我們盡全力提供最佳的客戶體驗，我們也努力確保每一天都能提供絕佳的速度、方便性、選擇和價值。」

▲Coupang外送服務目前配送範圍僅限台北市中山區。

Coupang現階段在台經營模式，主要瞄準生鮮即時配送服務，提供用戶在早上8點至晚上11點之間送達商品，目前可挑選商品種類多達21項，包括蔬果、肉品、海鮮、飲料、零食，以及泡麵、衛生紙、家用清潔等食品雜貨與日常用品，但每一類別品項不多，付款方式暫時僅接受信用卡，另加收19元外送費，透過App下單結帳後，約10～15分鐘送到門前，並可即時追蹤配送動態。

依據Coupang登台搶攻外送市場，預料將成為Uber Eats和Foodpanda的競爭對手，但型態上類似Foodpanda的熊貓超市，採取直接自行進貨供應，而非讓外送員跑到生鮮零售店家採買。此外，Coupang也強調包裹以環保袋運送，送達後可回收再利用，以及只要按下按鈕，把商品放在門外即可輕鬆退貨等特色。至於未來是否會逐步拓展其他電商服務，值得關注。

Coupang由美籍韓裔富翁Bom Kim於2010年創立，在全球30多個城市中擁有超過100個物流中心，在去年的CNBC Disruptor 50排行榜奪下第二名，被譽為「韓國亞馬遜」。據外媒數據指出，Coupang於2018年在私募市場上估值90億美元（約新台幣2531億元），於疫情爆發後，電商成為趨勢，Coupang市場估值達120億美元（約新台幣3376億元）。