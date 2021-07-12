　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

外送添新勁敵！「韓國亞馬遜」Coupang悄登台　在台北中山試營運

韓國電商Coupang登台啟動外送服務（圖／翻攝自Coupang粉絲專頁、App）

▲韓國電商一哥Coupang登台提供生鮮雜貨即時配送服務，準備大搶外送商機。（圖／翻攝自Coupang粉絲專頁、App，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫宅在家，讓外送商機大爆發，目前除了有foodpanda、Uber Eats兩大外商在台競爭，還有本土新創及電商平台跨業等加入市場搶奪戰，而現在又有新勁敵出現，有「韓國亞馬遜」之稱的電商Coupang，近期悄悄登台啟動外送服務，主打生鮮雜貨下單後10分鐘配送到家，目前以台北市中山區作為首波試行區域，一趟運費收19元。

Coupang是南韓國內最大線上零售電商，今年3月才在美國紐約證券交易所上市，掛牌首日股價即大漲逾40%，之後開始布局海外市場，不只進軍日本，也搶進台灣，手機可搜尋到台灣版App提供下載之外，臉書粉絲專頁「Coupang 酷澎」也已經上架，根據頁面介紹「我們盡全力提供最佳的客戶體驗，我們也努力確保每一天都能提供絕佳的速度、方便性、選擇和價值。」

韓國電商Coupang登台啟動外送服務（圖／翻攝自Coupang粉絲專頁、App）

▲Coupang外送服務目前配送範圍僅限台北市中山區。

Coupang現階段在台經營模式，主要瞄準生鮮即時配送服務，提供用戶在早上8點至晚上11點之間送達商品，目前可挑選商品種類多達21項，包括蔬果、肉品、海鮮、飲料、零食，以及泡麵、衛生紙、家用清潔等食品雜貨與日常用品，但每一類別品項不多，付款方式暫時僅接受信用卡，另加收19元外送費，透過App下單結帳後，約10～15分鐘送到門前，並可即時追蹤配送動態。

依據Coupang登台搶攻外送市場，預料將成為Uber Eats和Foodpanda的競爭對手，但型態上類似Foodpanda的熊貓超市，採取直接自行進貨供應，而非讓外送員跑到生鮮零售店家採買。此外，Coupang也強調包裹以環保袋運送，送達後可回收再利用，以及只要按下按鈕，把商品放在門外即可輕鬆退貨等特色。至於未來是否會逐步拓展其他電商服務，值得關注。

Coupang由美籍韓裔富翁Bom Kim於2010年創立，在全球30多個城市中擁有超過100個物流中心，在去年的CNBC Disruptor 50排行榜奪下第二名，被譽為「韓國亞馬遜」。據外媒數據指出，Coupang於2018年在私募市場上估值90億美元（約新台幣2531億元），於疫情爆發後，電商成為趨勢，Coupang市場估值達120億美元（約新台幣3376億元）。

ET快訊
快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗死因出爐
他轟蔡政府為拿掉「復必泰」標籤　BNT貨再晚到1個月
北市公布12區運動中心16日開館　大同明搶先啟動
人妻多次偷吃懷孕！　小王「表兄弟」互推：不是我的
撞擊畫面曝！18歲美髮妹無照騎車慘死　父母離異家境清寒
名單出爐！台中逢甲等13處夜市明復業　學校操場也開放
正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　遭掐脖二度性侵
快訊／警界高層異動！北市警局長人選出爐　蔡蒼柏接中市警局長
疫期在家16歲少女突懷孕！　孩子父竟是12歲弟
信用卡額度只有1000！　網全笑歪：比拒辦卡還羞辱人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

外送添新勁敵！「韓國亞馬遜」Coupang悄登台　在台北中山試營運

為「團圓中秋」做好暖心準備！奇華餅家堅持「頂級餅餡」以雋永滋味傳達心意

連晨翔化身OREO健身運動會教練　線上陪你1對1宅在家「動吃動」

上半年暢銷書揭曉！《原子習慣》蟬聯冠軍　股癌《灰階思考》月賣破萬本

3色漸層美翻！超商喝得到「西瓜牛奶冰沙」　還放了巧克力晶球

《料理之王2》重磅回歸！選對「油品」讓美味升級、健康再加分

迎微解封！超商賣場「咖啡優惠」懶人包　連3天買1送1、第2杯半價

解封前搶商機！電商祭「超級會員日」回饋金8%無上限　美妝下殺3折起

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

外送添新勁敵！「韓國亞馬遜」Coupang悄登台　在台北中山試營運

為「團圓中秋」做好暖心準備！奇華餅家堅持「頂級餅餡」以雋永滋味傳達心意

連晨翔化身OREO健身運動會教練　線上陪你1對1宅在家「動吃動」

上半年暢銷書揭曉！《原子習慣》蟬聯冠軍　股癌《灰階思考》月賣破萬本

3色漸層美翻！超商喝得到「西瓜牛奶冰沙」　還放了巧克力晶球

《料理之王2》重磅回歸！選對「油品」讓美味升級、健康再加分

迎微解封！超商賣場「咖啡優惠」懶人包　連3天買1送1、第2杯半價

解封前搶商機！電商祭「超級會員日」回饋金8%無上限　美妝下殺3折起

快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居　妻見屍崩潰

【廣編】鳳鳴雙學園、活氧概念宅　全年齡世代的健康新聚所

宋江前女友＋無害男二出現！《無法抗拒的他》跳脫原著收視回升

快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗結果出爐

王力宏「直播刮鬍」65萬人看！滿嘴落腮鬍沒了…粉絲激動：秒變帥哥

終身癱瘓貓「入所8百天」窩冰冷鐵籠　他心碎：沒人願意看牠一眼

大晴天一道閃電突劈下！女騎士「全身冒煙」當場慘死：肉都沒了

他轟蔡政府意識形態卡疫苗！為拿掉「復必泰」標籤...貨晚到1個月

社群挨罵排行榜！詹皇1年被罵12萬次遙遙領先　KD、C羅都上榜

運動微解封！北市公布12區運動中心16日開館　大同明搶先啟動

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

消費熱門新聞

慶微解封！超商賣場咖啡優惠一次看

大薯、牛排堡買1送1！6大速食優惠懶人包

42折起！肯德基7月優惠券一次看

超商「微解封咖啡優惠」來了！

超商喝得到3色漸層「西瓜牛奶冰沙」

少年偵探團降臨超商！首間「柯南主題門市」

居家防疫期間料理魂大爆發！

有牛排堡！速食店連19天買1送1

料理之王2重磅回歸！選對油品讓美味升級

上半年暢銷書揭曉　《原子習慣》蟬聯冠軍

賣場「微解封新規」一次看！

限定版「可爾必思」夏日回歸　網推：囤起來

讓小朋友都搶著吃的Q彈葉黃素凍

全家私品茶經典仙女紅茶又來了！

更多熱門

相關新聞

胖老爹上榜！北市稽查外送平台合作餐飲「12家不合格」

胖老爹上榜！北市稽查外送平台合作餐飲「12家不合格」

台北市衛生局今公布美食外送餐飲衛生稽查結果，結果多家知名餐飲業不合規定，包括知名泰式料理瓦城、知名炸雞店胖老爹，另外還有Subway、爭鮮、三媽臭臭鍋、百八漁場、拿波里等知名店家都初次稽查不合格，大多是沒落實員工體檢或定型化契約問題，皆在複查改善完成。

外送沒付餐具　他霸佔熊貓車20分鐘

外送沒付餐具　他霸佔熊貓車20分鐘

外送到摩鐵　客人喘：再等我一下

外送到摩鐵　客人喘：再等我一下

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

開心叫外送！她收「27字」訊息傻眼

開心叫外送！她收「27字」訊息傻眼

關鍵字：

Coupang生鮮配送外送韓國亞馬遜

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

5年前預言「福原愛較有問題」

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面