瓦城、胖老爹都上榜！北市稽查外送平台合作餐飲「12家不合格」

▲衛生局今公布美食外送餐飲衛生稽查結果，不少業者廚房環境不合格。（圖／衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布美食外送餐飲衛生稽查結果，結果多家知名餐飲業不合規定，包括知名泰式料理瓦城、知名炸雞店胖老爹，另外還有Subway、爭鮮、三媽臭臭鍋、百八漁場、拿波里等知名店家都初次稽查不合格，大多是沒落實員工體檢或定型化契約問題，皆在複查改善完成。

北市衛生局在110年6月執行「美食外送餐飲稽查專案」，針對市面6家「外送平台業者」、20家「外送合作之餐飲業者」及5位「外送服務員」進行食品衛生相關稽查，稽查重點為「食品業者登錄」、「食品良好衛生規範準則」、「消費者客訴案件處理」、「定型化契約」、「菜單原料標示及資訊」、「新冠肺炎防疫措施」及「外送員衛生管理」等。

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▲▼天花板積灰、牆面不潔。

稽查結果20家餐飲業者防疫措施及5位外送服務員衛生管理皆合格，1家外送平台業者及12家餐飲業者有部分缺失，經統計衛生缺失前3項類別為「作業場所衛生」、「人員衛生」、「食材處理及製程衛生」，經限期改善後，複查結果皆合格。

初驗不合格外送餐飲業者有瓦城、胖老爹（錦州店）、三媽臭臭鍋、百八魚場、定食8、四海遊龍、八方雲集、三商巧福、拿波里（士林店）、梁社漢排骨（晴光店）等知名店家。

台北市衛生局衛生稽查科科長李慧芝表示，初驗不合格除了沒落實員工健檢，另外還有風扇髒污、天花板積灰、牆面不潔等食品良好衛生規範準則缺失，經限期改善後均已通過複驗，之後也會進行定期稽查和不定期稽查，而初次稽查限期未改善的業者，可依《食安法》處6萬到2億元罰鍰。