蔡總統推文賀謝淑薇奪溫網冠軍　鄉民一看全火：說好的體育改革呢？

▲2021溫網女雙冠軍謝淑薇與比利時梅滕斯（Elise Mertens） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘姿吟／台北報導

甫登上溫布頓網球錦標賽女雙后座的謝淑薇，目前女雙排名世界第5，也是我國女單、女雙選手中排名最高；然而，卻因為不符合參賽資格，無法披國家隊戰袍征戰東京奧運。

雖然蔡英文總統在推特「蔡英文 Tsai Ing-wen」恭賀，表示恭喜來自台灣的謝淑薇和她的搭檔成為溫網女雙冠軍，認為她們的勝利，可以激勵台灣和世界各地網球的愛好者。

但網友並不領情，紛紛留言「總統知道我們的溫網女雙冠軍沒辦法打奧運嗎？」「國家給了什麼幫助？不要來蹭好嗎？」「第一次當總統前出來畫大餅說要改革體育到哪裡去了？拿冠軍的人不能打奧運？真的是笑死各國了」

▲總統蔡英文透過推特發文，恭賀謝淑薇奪下溫網女雙冠軍。（圖／蔡英文推特）

「謝淑薇不能參加東奧之後，又想要體育改革了嗎？」律師詹晉鑒表示，謝淑薇事件，絕對不是修了國體法就會有所改變，他指出，國民體育法的設計，本身是期待由民間各種單項運動的參與者來決定各種單項運動內部事務。

詹晉鑒強調，國體法第32條開放民眾加入協會都只是開端而已，「不論如何開放民眾參與，或是理事長直選，增加監督機制等，都不能脫離一件事情，進入協會的人要夠多，才能有影響力，否則，沒加入協會的人就跟我一樣，只能用鍵盤敲幾下，狗吠火車。」他更號召網友，透過這一次事件加入各單項運動協會，積極參與改革。

最後他建議，若從本土陣營長期執政的觀點來看，讓民眾在日常生活培養多種運動習慣，才是改革體育的根本之道。