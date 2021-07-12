3張圖看萬芳醫院5天爆5確診　1非法移工入院前被揪出PCR陽

記者袁茵／台北報導

台北市文山區的萬芳醫院日前爆出院內感染，1名病人和2名陪病者確診新冠肺炎，台北市副市長黃珊珊11日提及，其中1位陪病者的身份為非法逃逸移工，引發外界熱議。黃珊珊12日解釋萬芳醫院院內感染案，從7月5日至7月9日，一共累計有5人確診。

台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對13日微解封、鴻海與台積電向上海復興採購BNT疫苗、萬芳醫院有非法移工染疫、信義區「類家戶感染」案、屢次被桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌批評疫調等議題做回應。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供，以下皆同）

針對萬芳醫院狀況，黃珊珊說明，6月底有發生院內感染，總共4人確診被提報，因此6月29日成立萬芳專案，並於疫調中心進行監控；到了7月發現新的案例，所以她7月6日、7月7日有去萬芳醫院討論相關案件，7月5日至7月9日共5人染疫，目前都在監控當中。

黃珊珊先解釋萬芳醫院11樓A病室狀況，一名新北個案到萬芳醫院住院，也就是案15202，對方6月27日不舒服，就醫PCR採檢陰性，後來變成肺炎後先入住專責病房，狀況好轉後6月28日再採PCR也是陰性，所以院方就將該患者轉到11樓的A病室；然而患者7月4日突然出現症狀，因此進行PCR採檢，7月5日確定PCR陽性確診。

黃珊珊提及，而案15202有請一名外籍看護（案15314）進行陪同照顧，案15314於6月30日入院時PCR陰性，7月6日PCR也是陰性，但7月9日PCR陽性；同病室的患者沒有被感染，不過同病室患者的陪病者（案15323）7月1日出現發燒症狀，7月6日PCR陽性確診，「這可能是院內感染，不過其他工作人員沒被感染。」

至於萬芳醫院11樓同時還有B病室、C病室各發生1例確診。黃珊珊指出，B病室的案15335於6月27日PCR採檢陰性，6月28日PCR陰性，7月5日PCR陰性，但7月9日採檢轉為陽性；C病室確診部分為案15334，於7月1日PCR採檢為陰性，7月9日採檢陽性。

此外，萬芳醫院院內感染案還有出現非法外籍移工，黃珊珊說，還有一名11樓的病患，該病患沒有確診，曾於6月30日至7月5日住過萬芳醫院專責病房，7月5日出院後，7月6日再到萬芳醫院看急診，並透過仲介安排一名外籍看護；結果這名外籍看護於7月6日下午入院前進行PCR檢測為陽性，立刻被收住到檢疫所，且事後發現仲介安排的竟是非法逃逸移工。

黃珊珊強調，目前台北市長柯文哲已要求，包括醫院看護必須是合法且打過疫苗者，若是病患自行請的看護，也必須做好相關PCR檢測。