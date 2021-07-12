郭台銘買BNT疫苗部分保留員工？　陳時中說「合約裡沒寫」

記者賴文萱／台北報導

由台積電、鴻海以及永齡基金會共同捐贈的1000萬劑BNT疫苗最快9月抵台，不過，先前鴻海集團創辦人郭台銘曾表示，希望保留部分疫苗供員工使用。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前合約裡沒有提到保留問題，但這事情也不是不能夠談。

▲BNT疫苗要來了，鴻海集團創辦人郭台銘曾表示，希望保留部分疫苗供員工使用。（圖／總統府提供）

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指揮官陳時中表示，這次在合約裡面目前沒有提到保留問題，兩家公司都是站在奉獻社會、貢獻社會角度做這事情，當然這事情也不是不能夠談，但目前沒有，沒有這樣的條文在。

▲德國BNT疫苗要來了！鴻海、台積電及永齡基金會今日共同發表聲明，預計最快9月送抵台灣。（圖／路透）

台積電、鴻海以及永齡基金會今日共同發表聲明，表示各完成500萬劑，總計1000萬劑的BNT疫苗採購，將捐贈行政院衛生福利部疾病管制署作為新冠疫情防疫使用，預計最快9月底就可以送抵台灣，而且這批劑苗將是德國原廠製造、原廠標籤以及直送台灣。

永齡基金會創辦人郭台銘表示：「從5月23日向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣佈正式授權至今天剛好7周，這段時間我自知責任重大，阻礙重重，惟我及我們疫苗採購團隊始終抱持希望，也儘可能希望在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序。對大家期待疫苗的焦慮，我與團隊都感同身受。

很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量，但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍應依循防疫規定。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。」