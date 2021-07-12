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BNT執行長稱「高興為台灣供應歐洲生產的疫苗」　上海復星突刪文

記者蔡紹堅／綜合報導

上海復星醫藥11日宣布已與台積電、鴻海及永齡基金會簽約，將販售1千萬劑BNT疫苗。上海復星也在微信官方帳號上發文，提到BNT執行長沙辛（Ugur Sahin）表示，「很高興能為台灣民眾供應由我們歐洲工廠生產的疫苗。」不過，該段發文卻在稍早被上海復星刪除。

▲▼BNT執行長稱「高興為台灣提供歐洲產製疫苗」　上海復星突刪文。（圖／翻攝上海復星）

▲上海復星集團稍早在微信的發文包含沙辛的發言。（圖／翻攝環球網）

合約簽訂的消息公布後，上海復星在微信官方帳號上發了一篇文章，上海復興執行長吳以芳在其中表示，「我們很高興看到這款由複星醫藥和百歐恩泰（BioNTech）共同開發的疫苗能為台灣的疫情防控發揮積極作用，我們將與合作夥伴共同努力讓安全有效的疫苗早日供應台灣，共同維護台灣同胞的生命健康安全，幫助台灣同胞儘早恢復正常生活。」

文章中也包含BNT執行長沙辛（Ugur Sahin）的發言，他指出，自新冠疫情爆發以來，為全球更多的人帶來安全有效的疫苗一直是百歐恩泰及合作夥伴們的共同目標，「很高興能為台灣民眾供應由我們歐洲工廠生產的新冠疫苗，與此同時，我們將持續評估該疫苗應對新增新冠病毒變異毒株的效果。」

不過，文章內關於沙辛發言的部分卻在稍早突然消失。根據《路透社》報導，上海復星尚未回應為何刪除這些內容。

▼微信上的文章現在已沒有沙辛的發言內容。（圖／翻攝上海復星）

▲上海復星醫藥文章將德國BioTech藥廠執行長沙辛（Ugur Sahin）感謝文撤下。（圖／翻攝上海復星醫藥官微）

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