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G20警告：變種病毒威脅復甦！　全球經濟前景仍「很脆弱」

▲▼2021年20國集團（G20）財長峰會7月9日於意大利威尼斯舉行，是疫情以來首次實體會議。（圖／路透）

▲2021年世界20國集團（G20）財長峰會7月9日於意大利威尼斯舉行，是疫情以來首次實體會議。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

世界20國集團（G20）財長發布聯合公報警告，新冠變種病毒導致新一波病例激增，加上疫苗供貨短缺，正在威脅全球經濟復甦，儘管自4月G20會談以來全球經濟前景已有所改善，但卻必須承認，目前經濟仍相當脆弱。

根據路透社報導，此次在義大利威尼斯舉行的G20峰會，是自疫情爆發以來G20部門首長首次實體會晤，主要決議包含支持訂定企業最低稅率至少為15%，最快將在10月峰會中達成全球稅收協議，有望在2023年以前實施，防止跨國公司將徵稅轉移至更低稅率的產業鏈後端地區。

▲▼2021年20國集團（G20）財長峰會7月9日於意大利威尼斯舉行，是疫情以來首次實體會議。（圖／路透）

G20財長最終公報指出，由於疫苗問世與經濟支援計劃，全球經濟前景自4月的G20會談以來已有所改善，但也必須承認，面對Delta變種病毒等疫情變化，經濟狀態仍非常脆弱，「經濟復甦在各國之間，或同一國家的不同地區皆存在著巨大差異，且仍然面臨削弱風險，特別是依據各地變種病毒的傳播和疫苗接種速度的有所差距。」

公報強調支持「全球公平分配」疫苗，但沒有提出具體措施，僅承認國際貨幣基金、世界銀行、世界衛生組織、世界貿易組織聯合建議挹注500億美元的疫苗資金。G20輪值主席國義大利表示，在10月份羅馬峰會前，G20將重新討論為窮國提供疫苗資金的問題，新的變種病毒也是需要關注的領域。其餘並未提供進一步細節，但報導稱，在富裕國家已為3分之2公民接種1劑疫苗的同時，許多非洲國家此項佔比遠低於5％。

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