ICU名醫實測「自我快篩」　一戳進去大爆淚！原來是做錯了

記者賴文萱／台北報導

台灣日前開賣居家快篩，不少企業和民眾都可以自行購買檢測，ICU醫師陳志金今（12）日也PO出影片親自示範，不過，他誤以為是要採檢「鼻咽」，因此將拭子伸太進去，導致他眼淚狂流，心中也OS「這拭子根本不夠長啊！」。後來才發現，實際上只要採檢「鼻腔」內即可，他笑說，透過他的親自體驗，可以減少民眾的錯誤摸索，只能這樣安慰自己了。

▲▼ICU醫師陳志金實測自我快篩。（圖／翻攝自ICU醫師陳志金臉書）

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陳志金今天使用現在超商都可以很方便的購買到「快篩自我檢測包」進行實測，影片中他從外包裝拆封開始，到內容物說明，以及採檢步驟都一一說明。不過，過程中卻發生一段小插曲，原來他購買的快篩只要採檢「鼻腔」內即可，但，他誤以為要採檢「鼻咽」，影片中將拭子伸太深進去了。

「這拭子根本不夠長啊！」、「萬一不小心吸進去，這拭子要怎麼拿出來啊！」，陳志金後來自嘲，原來這個和醫院的「鼻咽採檢」是不一樣的，由於伸太進去，結果眼淚一直流。

▲陳志金提醒，即使快篩陰性，還是要做好「戴口罩、勤洗手、保持社交距離」的基本防護。（圖／翻攝自ICU醫師陳志金臉書）

陳志金說，透過他的親自體驗，可以減少民眾的錯誤摸索，笑稱只能這樣安慰自己。不過，他也提醒，即使快篩陰性，見面的時候，還是要做好「戴口罩、勤洗手、保持社交距離」的基本防護；萬一快篩陽性，則請依照CDC指示進行下一步檢測。

