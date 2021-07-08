微解封！一對一教練課「7日快篩1次」　禁混用個人運動器具

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

中央疫情指揮中心今（8日）宣布全國三級警戒將繼續延長至7月26日，但部分運動場館可適度開放。教育部次長劉孟奇指出，室內運動場館容載量以25％為限，教練執行團體或一對一課程之前須接受抗原快篩，每7天採檢一次。

劉孟奇說明，運動場館暫停開放游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱、交誼廳等。團體課程、一對一教學課程，教練授課前須進行抗原快篩，每7天快篩1次，教室應依2公尺距離劃設安全距離標線，教練上課期間全程戴口罩及護目鏡或面罩。

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此外，學員部分要依標線位置上課，教練應以示範指導取代觸碰，應適度縮減堂數及人數，每堂課程間隔，不得從事運動按摩或接觸性輔助伸展等，最少1小時，空堂期間應充分清潔消毒。

劉孟奇提到，學員應使用個人運動器具(禁止混用)、避免肢體碰觸、禁止團體競賽(技)，進入上述場域，請落實實聯制、量體。

媒體追問，若民眾去健身房使用器材是否符合指引？是否有混用器材疑慮？劉孟奇回應，個人運動器具指的是帶得走的，例如球拍、瑜珈墊等，而器材設備要求要間隔，「開放一台，另一台就不能用，再隔一台」，每次使用一定要消清。

劉孟奇也補充，高中以下學校戶外操場僅提供社區民眾運動使用，不開放運動設施設備；公共圖書館開放單一窗口讀者借閱相關服務，讀者不入館，暫停開放全館公共區域。

▼運動場館適度放寬措施。（圖／指揮中心提供）