星宇最潮防疫小物　「4款制服款口罩」即日起隨機送搭機旅客

▲年底前搭乘星宇航空，免費贈送制服款口罩。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

全球疫情尚未趨緩，口罩已成為搭機標配，星宇航空自7月12日起至12月31日止，為搭乘自桃園國際機場啟程的旅客，準備了最潮防疫小物「JX STYLE制服款醫療級口罩」一組二入，讓旅客們跟著星宇機隊戴上JX STYLE口罩，一同成為時尚防疫代言人。

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▲JX STYLE制服款口罩以星宇航空制服概念為設計主題。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，JX STYLE制服款口罩以星宇航空制服概念為設計主題，共有「飛航員」、「空服員」、「航機工程師」、「地面勤務」四款造型，每日隨機發送不同款式，希望藉由JX STYLE制服款口罩陪伴旅客每一次的旅程，為防疫盡一份心力。

▲年底前搭乘星宇航空，免費贈送制服款口罩。（圖／星宇航空提供）

以飛安不容妥協為服務宗旨的星宇航空，與親親JIUJIU聯名合作「JX STYLE制服款口罩」，獨家採用四鋼印口罩，並且通過衛部醫器製壹字第008730號／廣告許可字號，衛部器廣字第11001005號，國家檢驗標準認證，以最時尚的態度共同守護旅客健康。

星宇航空現以A321neo機隊飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等八個航點，提供旅客精品級的飛航服務。