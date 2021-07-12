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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／鴻海成功買到BNT關鍵日在618　郭台銘最火大這件事

記者徐政璿／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會向上海復星洽購1000萬劑mRNA新冠疫苗，三方今（12日）證實完成政府捐贈程序，並同步發出新聞稿表示，最快9月底從德國出貨，樹立了民間企業購買疫苗的典範。一名協助三方談判的人士透露，最關鍵在於6月18日逼出政府授權，而最讓郭台銘最火大的，是外媒將單純商業談判硬扯上政治。

▲▼郭台銘拜訪國民黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

還原郭台銘洽購疫苗的最初，郭台銘透過人脈聯繫上海復星集團董事長郭廣昌，但其實郭陣營也相當清楚，這次的緊急疫苗採購行動，終究需要政府授權談判、簽約，疫苗抵台後，還須經過食藥署檢驗封緘等程序。

因此，當指揮中心規定民間企業採購要有8大文件，郭陣營也開始準備文件，依循政府要求的管道與方式辦理進口。過程中，衛福部長陳時中先是透露，郭台銘沒拿到「原廠授權書」，行政院長蘇貞昌也大諷「疫苗跟口袋裡的錢不一樣」，讓郭陣營相當火大。

儘管面對質疑，郭陣營6月1日先把初步的捐贈內容呈交給衛福部，郭台銘6月13日更是親自和主管機關開會，當晚又接獲陳時中的來電表達支持，讓郭陣營認為此事可順利進行。未料，在端午連假結束後，又傳出民進黨不同派系間有不同的意見，讓郭台銘決定跳過陳時中，直接找總統蔡英文談。

為何需要直接和蔡英文談？知情人士透露，關鍵在於鴻海跟永齡基金會屬於疫苗的「捐贈者」，且BNT也明確告訴郭陣營，只願意與政府洽談，所以必須得到政府的正式授權，才能進入合約的實質討論。

不過，由於各方不斷放話，郭台銘苦等政府開綠燈，都只等到蔡英文的「感謝」而非「授權」，綠營又指郭台銘向上海復興購買有親中的疑慮，因此郭台銘才公開發表聲明，一方面揭露民進黨「不同派系間有不同的意見」，另一方面則要求會見蔡英文。

6月18日在郭台銘幕僚劉宥彤公開表態「政府到底需不需要我們？」之後，總統蔡英文當天下午立刻在總統府和郭台銘、台積電董事長劉德音進行會面，三方達成協議，並於6月25日簽署與政府授權有關的必要法律文件。取得正式授權後，鴻海、台積電遂開啟談判作業。

台積電與郭台銘在7月初與上海復星達成初步協議，雙方已洽談得差不多，待法律團隊完成後續細項的確認，賣方同意疫苗會直接德國空運來台，而此點也與蔡英文與劉德音、郭台銘會談時所提到的原廠直送台灣的要求相符。

不過，在這過程中雜音不斷，也有各方人士再度放話，替採購添了不確定因素。讓郭台銘動怒的是，外媒除了揭露談判進度，還將這次的談判是德國政府案推一把，理由是「德國政府不想留給人『因為中國施壓而不賣疫苗給台灣』的印象」，讓原本單純的商業協議，描述成政治角力。

為了不讓協議在最後一刻破局，郭台銘於7月3日發表一篇表嚴正聲明：「若年輕記者朋友們或大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了。」

在價格部分，業界研判，台積電和郭台銘洽談的屬於一般市場價，並不算貴，不能和政府採購相提並論，台灣生技公司日前也有意以商業模式引進，價格就落在每劑30-33美元左右。輝瑞去年7月以19.5億美元的價格，提供1億劑給美國政府，每劑約20美元；今年4月歐盟與輝瑞洽談2022、2023的疫苗價格，每劑是19.5歐元，約合23.2美元。

知情人士透露，郭台銘在洽購BNT疫苗，從頭到尾就就是和上海復星的單純商業談判，而且郭台銘早在5月底就公開表示買的是「德國貨」，這一路以來，不論是綠營派系的攪局，又或是外媒的加油添醋，郭台銘一路忍，終於在失眠近2個月後，終於可以好好睡上一覺。

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