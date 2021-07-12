為搶殘劑「排隊18小時」畫面曝！她揭超心酸原因：有人是為孩子

▲有民眾為了可能有的殘劑已徹夜排隊。（圖／翻攝自陳昭姿臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

指揮中心日前宣布開放18歲以上民眾預約施打殘劑，將在今（12）日下午3點半發號碼牌。沒想到有民眾為了搶打殘劑疫苗，竟在昨晚9點30分就已經開始漏夜排隊。和信醫院藥劑科主任陳昭姿在臉書曝光排隊畫面，感嘆民眾為了「可能」有的殘劑徹夜排隊，甚至很多人「是為了孩子」才來，讓她直呼「令人鼻酸」。

陳昭姿日前曾請假2小時，特意提早到想幫有呼吸道疾患的妹妹排殘劑，不料，到現場發現已有15人在等待，還有人清晨5點就來了，讓她直呼「我太天真了，原來想打到殘劑比入學考試還困難吧！」

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昨（11）日她又在臉書曝最新情況，表示「為了12日下午可能出現的殘劑十來劑，預定下午三點半發牌號，今晚此時在我們醫院門口外排隊的情況，聽說之前很多人是為孩子來排隊.....令人鼻酸。」

從照片中可見，民眾戴著口罩、自備摺疊椅依序在現場排隊，有些人甚至累了倒頭就睡，目測約有十來人在醫院門口外排隊。

▲民眾自備摺疊椅依序在現場排隊，累了倒頭就睡。（圖／翻攝自陳昭姿臉書）

陳昭姿認為「不能混打也是造成等候原因之一，如果先打AZ疫苗 （最早引進），現在允許第二劑打moderna，或許空等的情況會略好，施打的效率也會提高。」

為此，網友們表示「看到花蓮那個為了打疫苗，一位50歲左右的女性跑到跌倒～實在讓人很心酸」、「天氣熱，要等到下午三點，怎麼受得了」、「各醫院的殘劑都是秒殺！」