六都禁餐廳內用「逆時中」　蘇貞昌：中央訂規範地方嚴守「很好」

▲對於六都禁餐廳內用「逆時中」？蘇貞昌表示：中央訂規範地方嚴守「很好」。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行政院長蘇貞昌11日由桃園市長鄭文燦、立委黃世杰、湯蕙禎等人士陪同，視察桃園機場第三航站區主體航廈土建工程，針對媒體詢問，指揮中心宣布713適度「微解封」，餐廳可內用，並授權各級政府決定，但全台縣市都禁止餐廳內用，被指「逆時中」表示，三級警戒繼續延長，但適度鬆綁，而如何鬆綁？依各縣市情形、授權地方斟酌。

▲蘇貞昌院長視察桃園機場第三航站區主體航廈土建工程。（圖／行政院提供）

蘇貞昌說，「大家一起防疫，做出好成績，現在漸漸穩定，所以指揮中心根據各方評估，三級警戒繼續延長，這就像放颱風假一樣，每個地方有不一樣的情況，各地方就不同的地區、不同的時段，中央指揮中心都有授權。而大家也看到，中央指揮中心訂出各種規範，地方嚴守，而各個行業，甚至地方要求更加強，就三級警戒的範圍內，做的更到位，我們都覺得很好。」

蘇貞昌也表示，桃園機場是台灣的國門，非常重要，在疫情發生前，光觀光客一年就1千多萬，哪怕在疫情中，還是全球貨運量排名第4的機場，非常感謝所有同仁的努力，更是必須要有前瞻部署，也就是未來要因應更多觀光客、更多的貨運量，所以必須有更大的航站、航廈及更多的跑道因應。

因此，今天特別來給全體工作人員加油，特別感謝桃園市鄭市長對於土地取得、相關工程維安以及溝通，盡很大的力量，以及立法委員在立法院支持這麼龐大的預算能夠順利。

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