疫苗萬磁王真相曝光！皮膚醫「用1招秒破解」：目前沒人成功

▲許多打完疫苗的民眾在家嘗試「真的能吸湯匙」。（圖／翻攝自蔡逸姍醫師粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

這兩天因打完莫德納疫苗出現「手臂吸滿湯匙叉子」的個案頻傳，引發網友熱議，驚呼根本是萬磁王！對此現象，指揮中心發言人莊人祥無奈表示，究竟是打疫苗所致或本身有特殊磁力，無法解釋。皮膚科醫師蔡逸姍則說這是因為摩擦力所致，黏膩的皮膚表面吸住金屬不滑脫，想要簡單測試人體是否真具有磁性，只要透過1招，就能見分曉。

皮科醫師蔡逸姍在臉書PO文，看到有民眾在打完疫苗後紛紛貼上「手臂居然可以吸住湯匙」或其他金屬物品的照片，笑問「難道打了莫德納會變萬磁王？那我也要去打，可以變身。」但真相並非如此，而是因為皮膚上的黏膩油汙，與金屬產生摩擦力使其不滑脫，並澄清疫苗本身不含任何金屬，也不會使人體改變磁性。

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▲莫德納疫苗注射後，大多數人手臂可以吸住鐵器。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡逸姍接著說，疫苗劑量這麼少，即使含有金屬物質也不足以吸住這些物品。想要簡單測試自己是否真的是萬磁王，只要將「爽身粉」撒在手臂上，如果還能吸得住金屬物，那就是真的磁性了，但目前抖音、臉書都未見有人挑戰成功。

另外，蔡逸姍也提到，有前輩曾遇過有些患者的身體真的可以吸住各種磁性物品，如金屬熨斗，甚至木頭，則等待未來更好的解釋，並回憶自己小時候曾見奇人異士在節目上表演吸金屬，也感到相當驚奇。

蔡逸姍表示，美國曾有名護理師反對疫苗，在法院想表演用鑰匙黏在脖子上，結果失敗了，該女子主張疫苗是陰謀，會讓人變得有磁性、有微晶片等，她痛斥「自己不打就算了，不要亂害人」。對於吸湯匙事件，她認為當作舒壓好玩就好，「千萬不要造成對疫苗的誤解及恐懼害怕不施打。」也再次呼籲大家，全民施打疫苗，才能對抗病毒，群體免疫靠你我。