　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鋼琴系女大生自殺亡！黑字遺書泣揭「被逼認乾爹」：讓我坐他腿上

▲▼鋼琴系女大生自殺身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲死者遺書。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

經過2年多的漫長等待，劉玉拿到了法院的判決書，聲淚俱下。經陝西省西安市人民檢察院提起公訴，陝西省西安市中級人民法院審理判決，傷害劉玉女兒的西安音樂學院鋼琴系原書記梁男強制猥褻罪名成立，數罪並罰，獲刑7年。

據《極目新聞》報導，2018年12月22日，西安音樂學院鋼琴系學生李蕾被發現身亡於自己在校外租住的房間內，經警方調查認定系自殺。母親劉玉在整理女兒的遺物時發現了她留下的遺書，內容全部都是時任鋼琴系梁姓書記長期猥褻、恐嚇李蕾的所作所為。

劉玉表示，她是河南洛陽人，女兒李蕾出生於1995年，2014年考入西安音樂學院鋼琴系。

2016年12月，劉玉前往西安音樂學院探望女兒時，發現她情緒非常不穩定，她感覺不對勁，一再追問女兒的具體情況，女兒稱，自己被確診為抑鬱症，隨後拿出一份西安交通大學第一附屬醫院的診斷書，時間為2016年12月13日。

李蕾的病曆顯示，患者心情不好1年餘，有自棄觀念，就在去醫院的3天前有跳樓舉動，後被同學救回，診斷為中度抑鬱。醫囑明確寫道，防意外，告知監護人。

劉玉為女兒辦理了休學，並帶她回到河南老家休養9個月，在這段時間，劉玉才從女兒口中得知，當時的鋼琴系書記梁男多次對女兒進行性騷擾。女兒曾多次嘗試自殺與自殘行為，所幸都被及時發現制止。

2017年，女兒回校上課，劉玉本以為一切都在逐漸向好。但她沒想到，梁男還在繼續猥褻、恐嚇李蕾。而這一切，直到女兒出事後，劉玉才從遺書上獲知。

李蕾在遺書上寫道，「他誘導我跟他建立良好的關係，誘導我叫他爸。我別扭，但要求是他提出的，我拒絕很不好，或者說我不敢。我每次去他辦公室都很不舒服，他總是以長輩的名義，摟著我，或者讓我坐他腿上，摸來摸去，親來親去。還給我講他其他的女兒對他如何親密，這樣讓我覺得很噁心，不舒服。聽到他講別的女孩如何和他摟抱，如何跟他親，如何對他好，讓我覺得我必須加倍對他好。他讓我給他剪手腳指甲，並且多次炫耀他哪個女兒給他剪了指甲。還說這些女兒，都是求著他把指甲留下來，給她們剪。」

李蕾還在遺書裡提及，梁男認了很多乾女兒，「他經常暗示我，好好聽他話，像別的女兒一樣。我除了別扭，什麼都沒有。我後來開始回避他，他叫也推脫，叫吃飯也不去。他叫乾女兒去吃飯，多半就是有求他辦事的人請他，或是他乾女兒請他，我去了幾次就再也不去了。」

▲▼鋼琴系女大生自殺身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲梁男工作照。（圖／翻攝自極目新聞）

據公開資料顯示，梁男為陝西省音樂家協會會員。1982年考入西安音樂學院音樂教育系，畢業後留校在圖書館擔任採訪、技術部主任等工作。2000年3月參加組建舞蹈系並擔任系秘、辦公室主任工作，2007年初擔任舞蹈系黨支部書記，2009年初調到鋼琴系任黨總支副書記（主持工作），後任鋼琴系黨總支書記。先後多次被評為學院優秀教育工作者、優秀黨員，並多次擔任舞蹈、模特大賽評委，文藝調演評委。

劉玉透露，女兒出事後，2019年1月，她曾多次向西安音樂學院紀檢組、陝西省教育廳紀檢組舉報梁男的犯罪行為，得到了教育廳對此「已成立專案組」的回覆，同年5月，她向學校所在轄區的派出所報警。但劉玉發現，2019年內，梁男仍在出席西安音樂學院組織的各種活動，似乎絲毫未受案件影響。去年11月，劉玉站在西安街頭，實名舉報梁男長期性騷擾，最終導致女兒抑鬱自殺的惡行。劉玉稱，她當月向中央巡視組舉報該情況。隨後，在中央巡視組的督辦下，西安市公安局將梁男逮捕。

之後，檢方對梁男提起訴訟，案件於今年4月2日在西安市中級人民法院開庭。4月25日，判決書下達。劉玉從判決書獲知，經公安機關查實，梁男從2002年到2018年期間，違背女大學生的意願，強行對多名女學生進行摟抱，親吻，撫摸等猥褻行為，罪名成立。除了猥褻學生，梁男還被發現有其他違法行為，被數罪並罰。

最終，梁男因犯受賄罪，被判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣20萬元（人民幣，下同）；犯貪污罪，被判處有期徒刑1年，並處罰金人民幣10萬元；犯強制猥褻罪，被判處有期徒刑5年。最終決定執行有期徒刑7年，並處罰金人民幣30萬元。刑期自2020年12月3日起，至2027年12月2日止。

劉玉稱，她曾於5月初接到法院通知，梁男親屬不服判決，將上訴至陝西省高級人民法院。6月16日，劉女士得知梁男撤訴。至此，陝西省西安市中級人民法院審判生效。

收到判決書後，劉玉內心五味雜陳。她哽咽稱，如果不是梁男肆意妄為如此之惡，女兒今年應該研究生畢業了，正是青春年華的大好時光。「她是家中獨女，是我和丈夫精神支柱，老有所依的依靠。結果就這樣沒了。」

事發後，學校和梁男至今沒有與劉玉及其親屬取得聯繫，也沒有進行任何形式的道歉和懺悔。她說，「女大學生的命也是命，我只想要一個道歉！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／台南女打莫德納6hrs後身亡！　兒見她呼吸停止嚇傻
快訊／「一生綠葉」高振鵬辭世！　享壽91歲
嘉義警打AZ後下半身血栓　發燒急動2次手術仍未脫險
「全台逆時中！眾叛親離」　他點出2問題：指揮危機
北市稽查外送平台餐飲「12家不合格」！　廚房噁心照曝
兄弟被戴綠帽自殺！前女友遭押「剃頭洗門風」　屁股輪流暴打
快訊／三立2確診　王傳一、賴雅妍《三隻小豬》緊急停拍！
快訊／行政院：明後年購買1500萬劑次世代莫德納疫苗
迎微解封！超商賣場「咖啡優惠」懶人包　連3天買1送1
快訊／郭台銘、台積電採購BNT完整流程曝！守3原則2共識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國台辦：9.9萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

天空有烏雲沒下雨！女騎車突然被閃電擊中身亡　監視器畫面曝光

等了3年！　Apple watch陸版心電圖獲批上線

詐騙犯被抓裝暈3天！插尿管也苦忍　「一碗牛肉咖喱飯」破功

華北、西南超強暴雨「市民激流中抱樹」　五台山降66年來最大雨量

鋼琴系女大生自殺亡！黑字遺書泣揭「被逼認乾爹」：讓我坐他腿上

我要疫苗！台縣市、企業想和復星簽約　馬曉光：陸阻台謠言不攻自破

福建新增「4+1」台灣輸入　無症狀者入境2天驗出陽性反應

最牛搬家創世界紀錄！3萬噸車站「平移288公尺」　還90度大轉身

陸富豪財產大縮水　拼多多黃崢減少6600億成爐主

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

國台辦：9.9萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

天空有烏雲沒下雨！女騎車突然被閃電擊中身亡　監視器畫面曝光

等了3年！　Apple watch陸版心電圖獲批上線

詐騙犯被抓裝暈3天！插尿管也苦忍　「一碗牛肉咖喱飯」破功

華北、西南超強暴雨「市民激流中抱樹」　五台山降66年來最大雨量

鋼琴系女大生自殺亡！黑字遺書泣揭「被逼認乾爹」：讓我坐他腿上

我要疫苗！台縣市、企業想和復星簽約　馬曉光：陸阻台謠言不攻自破

福建新增「4+1」台灣輸入　無症狀者入境2天驗出陽性反應

最牛搬家創世界紀錄！3萬噸車站「平移288公尺」　還90度大轉身

陸富豪財產大縮水　拼多多黃崢減少6600億成爐主

大聯盟選秀出爐狀元爆冷門　海盜選21歲捕手戴維斯

國台辦：9.9萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗

郭台銘、台積電BNT最快九月抵台　藍委：徹底破除大陸擋疫苗謠言

天空有烏雲沒下雨！女騎車突然被閃電擊中身亡　監視器畫面曝光

正妹實況主直播開車紅燈直接闖⋯網友抓「三寶證明」：根本累犯

又見自主解封？埔里虎頭山疑有雙人飛行傘偷飛　民眾拍下檢舉

掏空幸福人壽百億坐牢中　鄧文聰再涉挪16.6億買D3遭起訴

LIVE／「千萬劑BNT」如何分配、學生先打？陳時中最新說明

iPhone未來可量溫度！蘋果新專利曝光　透過外接設備「不插電」使用

賭城60死慘案差點重演！　MLB明星賽場外發現「16把槍+千發子彈」

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

大陸熱門新聞

上海復星宣布　與台積電、鴻海簽約

鋼琴系女大生自殺亡！黑字遺書泣揭被逼認乾爹

長髮女遭前男友當街綁架　可怕影片曝光

阻台採購疫苗？　國台辦：謠言已不攻自破

13歲妹太叛逆　被爸媽抓到無人島求生

上海復星聲明曝光！與台積電、鴻海簽約

買BNT非港澳模式　新華社踩煞車內幕

上海復星：期待台灣同胞儘早恢復正常生活

今年最強暴雨炸北京！河北武安民眾抱樹求生

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

追星族硬闖深山　天黑受困秒報警

老奶奶每天去網咖看劇　店員：她沒人陪

陸富豪財產大縮水 拼多多黃崢減少6600億成爐主

3萬噸車站平移288公尺　還90度大轉身

更多熱門

相關新聞

男坐13樓圍牆雙腳懸空　警耐心安撫驚險救回

男坐13樓圍牆雙腳懸空　警耐心安撫驚險救回

新北市一名男子求職不順又欠債，跑到板橋社區大樓頂樓懸坐圍牆，有輕生念頭，警消獲報到場安撫男子情緒，並在地面處放置氣墊及升起雲梯車待命，就在男子分心與警員攀談時，消防人員抓住他手臂，將他拉離圍牆，後續預防性將他送醫。

水電工脫衣：來幫個忙　女兒嚇哭逃家揭狼父

水電工脫衣：來幫個忙　女兒嚇哭逃家揭狼父

女空軍遭性騷輕生！韓國防部：重大疏失

女空軍遭性騷輕生！韓國防部：重大疏失

母湯喔！他與女友吵架灌消毒酒精輕生

母湯喔！他與女友吵架灌消毒酒精輕生

即／北市中正區驚傳墜樓　20歲男無呼吸心跳

即／北市中正區驚傳墜樓　20歲男無呼吸心跳

關鍵字：

西安音樂學院鋼琴系原書記自殺猥褻輕生

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

5年前預言「福原愛較有問題」

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

快訊／鴻海台積電重訊證實捐1千萬劑BNT疫苗　花費金額曝光！

台中三越確診男　2處新足跡曝光

《名偵探柯南》25年結局確定了！

德國證實了！BNT執行長：提供台灣疫苗「歐洲工廠生產」

豪雨夜襲5縣市　一張圖看下周更猛送水

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面