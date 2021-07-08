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母湯喔！他與女友吵架灌消毒酒精輕生　只因被嫌沒禮貌

▲1名19歲的湯姓男子，因與祖母說話輕浮，因起女友不悅而吵架，湯男竟吞藥及酒精輕生，家人趕緊報警送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1名19歲的湯姓男子，因與祖母說話輕浮，引女友不悅而吵架，湯男竟喝消毒酒精輕生，家人報警送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名住新北市的湯姓男子（19歲），因防疫帶著張姓女友暫時回到苗栗通霄老家；張女見平時湯男對祖母講話沒禮貌，6日晚間和湯男大吵一架並揚言不改其性就要分手，未料湯男情緒失控，竟吞大把藥物並喝消毒酒精，家人見狀趕緊報警，所幸送醫搶救後挽回一命。

警方表示，6日晚間10時10分接獲通報，稱轄區內有1名湯姓男子服用藥物意圖輕生，警方立即前往處理，到場後發現湯男獨自坐於自宅三合院前台階，臉色發白、神色痛苦，遂速通報警消119救護車到場救護，並立即送醫急救。

▲湯男的女友向警方表示，自己是因為看不慣男友和祖母說話輕浮沒禮貌，才會因發口角。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲湯男的女友向警方表示，自己是因為看不慣男友和祖母說話輕浮沒禮貌，才會引發口角。（圖／記者黃孟珍翻攝）

女友向警方表示，自己與男友原住新北市，因疫情關係跟湯男回通霄鎮祖母家防疫，平日見男友與其73歲祖母講話語氣欠佳、態度輕浮而感到相當不悅，當下試圖好言規勸，未料2人竟發生口角，當場向湯男表示，若他的行為不改，便要與他分手。

怎料，湯男竟情緒失控，當著大家面前大量吞食某種藥物及消毒用酒精企圖尋短，頓時大家都嚇了一跳，才趕快報警求援，所幸送醫搶救後，順利挽回一條寶貴生命。警方也提醒，家中成員間如發生溝通問題，應以理智、平和方式為之，如傳達意見相左時，需要的不是講道理！應換個方式表達關心，找回彼此最舒適的關係，才不至於發生無可挽回的撼事！

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