信義區爆分租套房群聚感染　許淑華：11萬戶租屋族恐成防疫破口

▲台北市議員許淑華。（資料照／許淑華辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北市政府昨(11日)公布12行政區4日至10日單週確診累計數字，其中信義區有11人確診。市府說明，這是因為信義區爆發分租套房群聚感染事件。對此，台北市議員許淑華12日指出，台北租屋族約11萬戶，且戶籍地不在台北，「市府應儘速透過民政或警政系統掌握熱區中的租屋族。」

許淑華12日在臉書發文指出，租屋族剛開始是被排除在熱區篩檢專案的對象外，後來經過爭取才開放讓沒有當地戶籍者可以篩檢，也才發現確診並立即匡列室友跟家人，「這樣的情況市府卻不對外說清楚讓民眾了解，只不斷說都在掌握中。」

許淑華表示，這週發生4例租屋族家戶感染案例，然而租屋族群有11萬戶且戶籍地不在台北，市府應儘速透過民政或警政系統掌握熱區中的租屋族，或是與電信業者合作，針對經常出入該熱區的手機號碼發送簡訊通知民眾，「確保有社區型PCR採檢時不會遺漏他們，也更能即時找出社區潛在確診者、阻斷隱形傳播鍊。」

許淑華指出，市府開放了7家醫院做PCR篩檢，目的就是要有效地抓出社區確診黑數，要搭配足跡資訊幫助市民更快速判斷自己是否需要篩檢，「不要只做半套，讓風險高的人去篩檢才能彰顯篩檢站設立的價值，也讓篩檢能量更有效率的運用。」