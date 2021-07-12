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《蕭同茲基金會》網站上線　紀錄片《星星之火》談新聞使命與挑戰

▲▼蕭同茲先生文化基金會。（圖／翻攝自蕭同茲先生文化基金會）

▲紀錄片《星星之火：新聞人的一生志業》在今（12）日上線。（圖／翻攝自蕭同茲先生文化基金會）

生活中心／綜合報導

紀錄片《星星之火：新聞人的一生志業》在今（12）天上線，影片邀集多位媒體代表性人物，探討新聞產業在數位化時代所受到的衝擊，以及做為一名新聞人如何安身立命。紀錄片也同步在製作單位蕭同茲先生文化基金會官方網站上線。

「蕭同茲先生文化基金會」是葉明勲為紀念蕭同茲先生而成立的，蕭先生生前，把基金會的延續交給了葉文立。做為基金會延續人葉先生表示，「接下了這個傳承，雖然個人缺乏新聞學的專業淵源與學養， 但是在基金會網站製作期間，也不由對這段淵源產生了新的認識。」

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葉先生言道，「首先我瞭解到在將近一個世紀之前、蕭先生在開創新聞學的時候，他所樹立的典範。 那是一個戰爭與革命的時代， 也是一個外國通訊社左右世界輿論的時代。」 蕭先生領導中央通訊社，聚集了一批文筆快捷、兼通多種語言的青年新聞人，不計功利，克服困窘，把訊息的生產與傳播開發成一個為國家與國人服務的專業。

蕭先生是葉文立父親葉明勲的老長官，葉文立感念稱道，「他更是父親那一輩許多新聞人在專業實踐上的老師。那一輩青年團隊的初衷，就是讓愈來愈多的國人本著真心、憑著實據、說出真話，對愈來愈複雜的公衆事務，做出合於國情的理性討論，在等差不同的情況之下，讓大家都有發言的空間。」

那一代的青年新聞工作者，遭遇到那個時代的挫折與慘痛。然而那一代人對輿論與新聞價值的追求，卻是傳承下來了。

葉文立先生在紀錄短片「星星之火」的製作訪問過程中，認識到今天的資訊媒體工作者，所掌握的科技物質專業知識條件雖然遠遠超過從前。他感動表示，「這是上一代所追求的輿論與訊息的健康環境，今天仍然是大家無分資歷、陣營的共識與價值。」

「而同時令人感傷的，也正是上一代的追求，至今也還只是一個追求而巳。」

蕭先生開闢的，是使用電報電訊的通訊社與使用印刷機的平面媒體。今天葉文立先生以紀錄片以及網站的形式來延續他的傳承，即希望這個網站可以憑藉「星星之火」，在這個轉型的時代點燃我們的反思。

《星星之火》已授權公共電視台7/17（週六）4:00pm播出。

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