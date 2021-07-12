台灣新冠死亡率全球第8　蔡壁如向衛福部要資料：3週都沒答案

記者黃翊婷／綜合報導

「台灣死亡率全球第8！」曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如11日在臉書PO文表示，台灣新冠肺炎死亡率在短短3週內從第16名跳升至第8名，連防疫評比也被彭博評為世界倒數第10名，而她向衛福部要求提供資料，想要知道真正的原因，但經過3週都沒有下文，「到現在，我還看不到任何答案！」

▲蔡壁如曾響應台北市退職醫護徵召令，並前往聯合醫院和平院區（新冠肺炎專責醫院）見習。（合併圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

蔡壁如提到，有一則新聞在社群媒體上受到廣泛關注，那就是台灣的新冠肺炎死亡率從6月19日以來，由第16名跳升至第8名，全球前8名依序是葉門19.7％、秘魯9.3％、墨西哥9.1％、蘇丹7.5％、敘利亞7.4％、埃及5.8％、索馬利亞5.2％、台灣4.8％，「打敗宿敵中國，還有玻利維亞、阿富汗、辛巴威、坦尚尼亞、保加利亞、波赫、厄瓜多。不但死亡率領先，防疫評比也被彭博評為世界倒數第十（44／53）！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡壁如認為，自疫情爆發以來，國內已有超過736人死亡（最新統計為740人死亡），指揮中心卻說是確診者年紀偏大，所以死亡率偏高，但她覺得不合理，畢竟日本、韓國也是高齡化嚴重的國家，死亡率卻遠低於台灣，於是她請辦公室同仁向衛福部要資料，想要知道真正的原因，包含打疫苗死亡的原因，「但是，已經第3個星期了，到現在，我還看不到任何答案！原來向衛福部索資是那麼困難！」

「如果立法委員都要不到答案，那麼一般人呢？那些因為疫情失去至親至愛的人呢？他們要到哪裡才能討個答案？討個公道？」蔡壁如坦言，現在只有面對問題才能解決問題，依照台灣的醫療水準，她不相信新冠肺炎會造成這麼高的死亡率，希望指揮中心能多花點心力去做RCA，把根本原因找出來，「面對它，然後去解決它，我就不相信死亡率降不下來！」

▼台灣新冠肺炎疫情檢視圖。（圖／衛福部網站）