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疫調工作影片曝光！柯文哲不捨：上班14小時　沙啞喉嚨痛還被攻擊

記者黃巈禾／台北報導

關於台北市「不疫調、不匡列、不隔離」的說法，台北市長柯文哲11日晚間在臉書公布一支4分鐘關於疫調人員的影片。他透露，台北市疫情最緊繃的時候，疫調人員每天上班13至14小時是家常便飯，回到家沙啞、喉嚨痛，打開電視卻只看到滿滿的攻擊。

柯文哲表示，在媒體、網路被傳得太多了，原本以為謠言會止於智者，最後發現連智者都相信這些謠言了，疫調本身需要醫療專業，哪些人屬於親密接觸者，哪些必須 法定匡列、隔離，都有一定的規範，不是不管三七二十一，把所有的人全部關起來就沒事了，整整14天的隔離期，一定會讓日常生活受到影響，因此要謹慎處理，也不是先發病的人就一定是最早的感染者，確實疫調才能真正追出感染源，不是每個接觸史都能見光，人性就是疫調最困難之處。

柯文哲指出，在電話的那一端，總有人會刻意隱匿資訊，這就要靠疫調人員發揮柯南的精神，細心、耐心、才能抽絲剝繭，還要接受許多確診者的負面情緒，那些壓力，難以為外人道。

柯文哲提到，台北疫情最緊繃的時候，疫調人員每天上班13至14個小時是家常便飯，回到家時已經聲音沙啞、喉嚨脹痛，連跟家人講話都沒力氣，打開電視，卻只看到滿滿的攻擊、指控，既然無力辯駁，就只好關掉電視，再次深深感謝所有疫調人員的臨危授命，「謝謝你們這一段時間的辛苦，台北市的疫情能夠趨緩，就是你們努力防疫最好的證明！」

▼護理師打電話疫調。（圖／翻攝柯文哲影片）

▲▼護理師打電話疫調。（圖／翻攝柯文哲影片）

士林區健康服務中心主任呂秀蓉表示，疫調是為了阻絕在社區的傳染鏈，但回過頭來，很多人不想被居家隔離，不想害自己的朋友被隔離，可是對社區會變成防疫的破口，因此，在疫調的過程，同仁要發揮柯南的精神。

影片中，士林區健康服務中心的護理師、管理師打電話進行疫調作業，包含詢問發病前人在哪、是否有去上班，並要求提供正確的接觸者名單，此外，也告知對方，若身體不舒服可以打電話向他們聯絡，他們會安排就醫，不要自行就醫。

士林區建芳服務中心護理師丁文雯分享疫調工作的經驗，她指出，有人只說跟同事一起去南投，然後投訴在汽車旅館三天兩夜，就只有跟這個同事接觸，結果去汽車旅館調監視器，發現不是兩個人，是三個人，並且住在一間雙人床的汽車旅館裡面，但這兩人都沒說出第三人，於是他們就立刻打電話給第三個人，對方竟然又跟另外一個同事去高雄出差，他們就立刻通知對方趕快回來。

影片出爐後，網友紛紛留言回應「謝謝辛苦的防疫人員」、「辛苦了，所有的台北市疫調人員們」、「就是有人不願意配合或抱怨跟疫調一樣，你們真的很辛苦，謝謝你們」、「說這話的人真的是糟蹋那些在幕後默默工作的市府同仁」、「如果真的沒有疫調、沒有匡列，雙北疫情不會兩個月降這麼多」。

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