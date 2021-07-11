完成與台積電、永齡簽約　上海復星：期待台灣同胞儘早恢復正常生活

▲上海復星醫藥。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海復星醫藥集團11日在上海證交所發布公告，稱已與台積電、鴻海及永齡基金會簽訂BNT疫苗的銷售協議，將銷售共1000萬劑疫苗。大陸官媒《新華社》11日晚間報導，上海復星醫藥負責人表示，公司將依照協議及正常商業規則向台灣地區供應疫苗，期待以此幫助台灣同胞加強疫情防控，儘早恢復正常生活。

報導提到，2020年3月，上海復星醫藥與德國BioNTech公司簽訂協議，參與mRNA新冠疫苗研發並擁有該疫苗在中國大陸及港澳台地區的獨家商業權益。今年1月，該疫苗獲准在香港特別行政區緊急使用。今年2月，該疫苗獲澳門特別行政區衛生局批准特許進口，並用於澳門新冠疫苗接種計劃。

▼新華社11日晚間發布新聞。（圖／翻攝新華社）



報導指出，今年5月以來，台灣地區新冠疫情暴發，一些縣市、企業和民間機構提出希望向上海復星醫藥採購BNT疫苗。復星醫藥負責人當時明確表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，為島內疫情防控發揮積極作用。但民進黨當局遲至6月下旬才勉強同意台積電、鴻海及永齡基金會向復星醫藥集團洽購。

報導還提到，台灣一些縣市和民間社團目前也在與上海復星醫藥洽商採購疫苗事宜。國台辦發言人朱鳳蓮曾表示，島內有意願的縣市、民間機構和企業等可以依照正常商業規則洽購，我們希望台灣民眾早日用上急需的疫苗。

值得注意的是，11日上午就有一篇《新華社》關於此事的報導截圖在網路上流傳，但未獲證實，也未刊登在《新華社》的網站上，一直到復星醫藥在上海證交所發布公告後，《新華社》才於晚間10點11 分報導了此事。

此外，比較兩篇報導的內容也可發現，流傳的報導訊頭為「新華社北京7月11日電」，內容未提及復星於證交所的公告，也沒有提到銷售的總劑量；而真正刊登在《新華社》網站上的報導，訊頭則為「新華社上海7月11日電」，內容提及了復星於證交所的公告，也列出了銷售的總劑量。

▼11日上午在網路上流傳的新華社報導。（圖／翻攝網路）