上海復星聲明曝光！與台積電、鴻海簽約　售1000萬劑BNT疫苗

記者柯振中／綜合報導

上海復星醫藥集團11日宣布，子公司復星實業與台積電、鴻海（永齡基金會）簽訂合約，銷售共計1,000萬劑BNT疫苗。集團的聲明全文也隨之曝光。

以下為上海復星醫藥集團聲明全文：

●重要內容提示（簡稱同正文）

本公司控股子公司復星實業分別與（1）台積電（即『買方一』）、（2）鴻海、永齡基金會（即『買方二』）以及裕利醫藥（有進口疫苗資質的醫藥公司）簽訂《銷售協議》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計 1,000萬劑 mRNA 新冠疫苗，該等疫苗將被買方捐贈予台灣地區疾病管制機構用於當地接種。

●本次交易對上市公司的影響和風險提示（簡稱同正文）

1、本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足。

2、本次交易各方已初步擬訂供應計劃，但由於《銷售協議》項下 mRNA 新冠疫苗的供應進度受(包括但不限於)該等疫苗生產及/或供應鏈能力等因素影響，且本集團的疫苗供應成本與生產成本、許可區域總體供應量等因素有關，尚存在不確定性，因此本次交易對本集團 2021 年經營業績的影響尚無法確定。

3、mRNA 新冠疫苗為預防性疫苗，根據該類型疫苗的接種實踐，其防疫效果可能因人體的個體差異而有所不同，有少數接種者可能會發生不良反應。

▼上海復星公告交易內容。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



一、許可項目概況

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱本公司）控股子公司上海復星醫藥產業發展有限公司（以下簡稱『復星醫藥產業』）於 2020 年 3 月獲德國BioNTech SE（以下簡稱BioNTech）授權，在區域內（即中國大陸及港澳臺地區，下同）獨家開發、商業化基於其專有的 mRNA 技術平臺研發的、針對新型冠狀病毒的疫苗產品（以下簡稱『本次合作』）。

2020年12月，復星醫藥產業與 BioNTech 及其控股子公司 BioNTechManufacturing GmbH 簽訂《許可協議修正案一》和針對中國大陸的《供貨協議》，就（其中包括）區域內 mRNA 新冠疫苗的銷售供貨、提成分享等事項達成進一步約定。

2021年1月，基於上述合作引進的 mRNA 新冠疫苗 BNT162b2（以下簡稱『mRNA新冠疫苗』）獲認可於中國香港特別行政區作緊急使用。2021年2月，該疫苗首次獲中國澳門特別行政區（以下簡稱『中國澳門』）衛生局特別許可進口批準、供中國澳門衛生局使用於當地新冠病毒疫苗接種計劃。

▼上海復星與台積電、鴻海簽約。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



以上詳情請見本公司於2020年3月16日、2020 年12月16日、2021 年1月26 日以及 2021 年 2 月 26 日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊發的相關公告。

二、本次進展暨本次交易情況

2021年7月9日，本公司控股子公司復星實業（香港）有限公司（以下簡稱『復星實業』）分別與（1）Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.（以下簡稱『台積電』），（2）Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.（以下簡稱『鴻海』）、Yonglin Charity Foundation（以下簡稱『永齡基金會』）以及 Zuellig Pharma, Inc.（以下簡稱『裕利醫藥』）簽訂《Advance Procurement Agreement》（以下簡稱《銷售協議》），復星實業將向受台積電、鴻海和永齡基金會委托的裕利醫藥（有進口疫苗資質的醫藥公司）銷售共計 1,000 萬劑 mRNA 新冠疫苗，該等疫苗將被買方捐

贈予台灣地區疾病管制機構用於當地接種。

▼上海復星表示，這批疫苗將被買方送給台灣疾管署。（圖／取自免費圖庫pexels）



三、交易對方基本情況

1、台積電

台積電成立於 1987 年，系台灣證券交易所（股票代碼：2330）及美國紐約證券交易所（股票代碼：TSM）上市公司，董事長為劉德音。台積電主要提供專業集成電路製造領域技術與服務，提供完備並且通過工藝驗證的組件數據庫、硅知識產權，並構建全球半導體業界先進的設計生態環境，提供給客戶在專業集成電路製造領域技術支持服務。

根據台積電已披露的信息，截至 2020 年 12 月 31 日，其已發行普通股總數為 25,930,380,458 股，其中：花旗托管台積電存托憑證專戶及行政院國家發展基金管理會分別持有其 5,321,819,398 股、1,653,709,980 股，分別占其已發行

普通股總數的 20.52%及 6.38%。

根據台積電於台灣證券交易所公佈的財務報告（按照國際財務報告準則編制），截至 2020 年 12 月 31 日，台積電的總資產為新台幣 2,760,711,405 千元，歸屬於母公司凈資產為新台幣 1,849,657,256 千元，負債總額為新台幣 910,089,406 千元；2020 年度，台積電實現營業收入新台幣 1,339,254,811 千元，實現歸屬於母公司凈利潤新台幣 517,885,387 千元。

2、鴻海

鴻海成立於 1974 年，系台灣證券交易所（股票代碼：2317）及英國倫敦證券交易所（股票代碼：HHPD）上市公司，董事長為劉揚偉。鴻海的業務涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、計算機終端產品、組件及其他等四大產品領域的電子代工服務。

根據鴻海已披露的 2020 年年報，截至 2021 年 4 月 25 日，鴻海流通在外股份為13,862,991 千股，其中：郭台銘直接持有約 1,342,199 千股，約占流通在外股份總數的 9.68%，為鴻海單一第一大股東。

根據鴻海已公佈的財務報告（按照國際財務報告準則編制），截至 2020 年 12 月31 日，鴻海的總資產為新台幣 3,674,275,590 千元，歸屬於母公司凈資產為新台幣1,297,277,376 千元，負債總額為新台幣 2,200,129,181 千元；2020 年度，鴻海實現營業收入新台幣 5,358,023,065 千元，實現歸屬於母公司凈利潤新台幣101,794,807 千元。



3、永齡基金會

永齡基金會成立於 2000 年，創辦人為郭台銘，為其個人捐贈成立的基金會，董事長為郭守正。永齡基金會主要致力於預防與治療癌症，支持研發並培育人才；在公共利益下積極投入急難者的救護與協助；保障更多兒童及青少年平等受教權。

4、裕利醫藥

裕利醫藥成立於 1988 年，總經理為 John Chou。裕利醫藥主要提供醫藥產品的分銷、數字和商業化服務。Zuellig Pharma Holdings Ltd 持有其 100%股權。

四、本次交易對上市公司的影響及風險提示

1、本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足。

2、本次交易各方已初步擬訂供應計劃，但由於《銷售協議》項下 mRNA 新冠疫苗的供應進度受(包括但不限於)該等疫苗生產及/或供應鏈能力等因素影響，且本集團的疫苗供應成本與生產成本、許可區域總體供應量等因素有關，尚存在不確定性，因此本次交易對本集團 2021 年經營業績的影響尚無法確定。

3、mRNA 新冠疫苗為預防性疫苗，根據該類型疫苗的接種實踐，其防疫效果可能因人體的個體差異而有所不同，有少數接種者可能會發生不良反應。

敬請廣大投資者註意投資風險。

特此公告。

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

董事會

二零二一年七月十一日