90歲爺匡列30天後才發燒！5採陰6轉陽確診　75接觸者擴大採檢



▲C長照機構的90歲住民，接觸匡列後30天，才因為發燒6採陽確診。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(11日)新增1例新冠肺炎確診案例，為案15348，本國籍90多歲男性，是竹東C長照機構住民，6月10日因機構發生群聚，被匡列為接觸者移往獨立病房1人1室隔離，期間3度PCR採檢陰性，6月23日解隔離，之後又2度採檢仍陰性，至7月10日因發燒第6度採檢陽性確診，收治負壓隔離病房。個案匡列接觸者33人，1人居家隔離，10人自主健康管理，22人自我健康監測。為慎重起見擴大採檢機構照服員、護理人員、清潔人員、住民等75人，其中66人陰性(9人尚未完成)，環境採檢也為陰性。

新竹縣長楊文科指出，案15348今年5月初在接受醫院治療後，住進C長照機構，由家屬自聘1名看護，6月10日因機構發生群聚，被匡列接觸者移往獨立病房1人1室隔離，看護也同時隔離。個案居隔期間分別在6月10日、17日和23日配合監控採檢，結果皆陰性，6月23日解除隔離，維持在獨立病房自主健康管理。

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▲縣府公布案15348相關活動史。

個案6月29日因應自主健康管理將屆滿，第4度採檢陰性，6月30日隨同機構全部住民居隔和自主健康管理期滿(採檢皆陰性)，轉回機構住房，個案改由自聘看護(同樣居隔和自主期滿)照顧。配合機構監控，7月7日第5度採檢仍陰性，直到7月10日個案因發燒第6度採檢才陽性確診，收治負壓隔離病房。

個案6月10日至30日為居家隔離和自主健康管理期間，均在獨立專責病房隔離，無匡列接觸者。6月30日至7月10日轉回機構病房期間，匡列接觸者33人，1人為自聘看護，列居家隔離，機構護理人員(含支援)、居家護理師等10人，列自主健康管理，22名支援護理人員和居家護理師列自我健康監測。個案都在機構和病房，無公共場所活動史。

為慎重起見，7月10日擴大採檢機構內7名照服員、7名護理人員、4名居護、1名書記，21名支援護理人員、2名清潔人員、28名住民和5名自聘看護共75人，已完成其中66人採檢，均為陰性，其餘9人尚待採檢結果，另外針對病室及病室內廁所通氣口採檢了2處環境檢體，結果也為陰性。

針對竹東B長照機構的監控，昨縣府聘請的感染科醫師已前往機構內查核，從2至5樓逐層稽查感控環境、工作人員感控穿脫、動線安排、消毒水泡製、消毒位置、心理關懷、給予諮詢建議和問題討論等，感染控制措施查核結果大致符合；感控應變計畫部分內容需修正，B長照機構將依查核建議修正後送衛生局備查。

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