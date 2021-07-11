陳時中：莫德納第二劑保留給「這3類人」　BNT疫苗到貨可望讓學生打

記者嚴云岑／台北報導

目前莫德納疫苗到貨累積330萬劑，截至10日已打了136萬劑，被問及剩餘疫苗是否會持續提供第一劑接種，或者保留第二劑施打？指揮中心指揮官陳時中表示，會保留一定劑量給三大類族群施打第二劑，包括醫護人員、飛行員與孕婦。至於民間採購的BNT若順利到貨，也一定會保留給學生施打。

陳時中提到，莫德納疫苗基本方向，是要針對特殊族群完成兩劑接種，除了醫護人員、飛行員與孕婦外，其餘都會根據預防接種組擬定第二劑接種進度，在符合科學證據前提下接種即可，目標在於讓第一劑涵蓋率越高越好。

另外，由於目前疫苗僅有BNT可供12至18歲施打，被問及民間採購的BNT疫苗若到貨，是否會開放學生族群接種？陳時中表示，距離到貨還有一定時間，各種研究都在持續進行，如果到時只有BNT有12至18歲適應症，一定會保留給學生施打。

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中共官媒新華社於今（11）日報導，永齡與台積電已和BNT疫苗代理商上海復星醫藥正式簽訂銷售協議，並會依「正常商業規則和程序」提供疫苗。對此，台積電與永齡基金會皆回應，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。陳時中表示，一切程序都在進行中，「我想大家都靜待會有好結果」，太多揣測無助簽約進行。