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快訊／今新增28例本土個案！另增4死

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染月餘，累積1.3萬人感染、700多人死亡。指揮中心今（11）日再公佈新增28例本土個案，另有4人死亡。

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例(其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為15例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月10日。個案分布以新北市12例為最多，其次為臺北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣及臺中市各1例；其中15例為已知感染源、9例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於40多歲至70多歲，發病日介於5月22日至6月22日，確診日介於5月25日至7月6日，死亡日介於7月7日至7月9日。

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▲▼0711確診死亡人數。（圖／指揮中心提供）

▲0711確診死亡人數。（圖／指揮中心提供）

▲▼0711新增病例數。（圖／指揮中心提供）

▲今新增病例數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月9日累計公布13,986位確診個案中，已有1萬1802人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.4%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入中，案15342為本國籍30多歲男性，7月8日自沙烏地阿拉伯返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，並入住防疫旅館，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15351為菲律賓籍30多歲船員，5月17日自菲律賓來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，檢疫期滿前採檢結果為陰性即登船出海工作，7月10日返臺並採檢，於今日確診；個案出海工作及在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15353為本國籍40多歲男性，7月10日自印尼返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；個案7月11日出現發燒症狀，已於醫院隔離治療，相關接觸者匡列中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼ 0710中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,疾管署長周志浩。（圖／指揮中心提供）

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