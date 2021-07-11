「北北桃+25」3縣市再+1！陳時中：居隔陽性偏多　1圖看全台分佈

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（11）公佈新增28例本土個案，除了雙北之外，桃園、新竹和台中都有新增個案，雖然近來新增病例較之前少，但依然不能鬆懈，指揮官陳時中表示，近來個案數仍偏低，多半是居隔陽性，另外，嘉義市已連續32天0確診，《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓讀者一目了然。

▲0711單日確診地圖。（圖／ETtoday）

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確診個案分佈以新北市12例為最多，其次為臺北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣及臺中市各1例。其中15例為已知感染源、9例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮官陳時中表示，除了新增病例之外，今新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於40多歲至70多歲，發病日介於5月22日至6月22日，確診日介於5月25日至7月6日，死亡日介於7月7日至7月9日。而近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月9日累計公布13,986位確診個案中，已有11,802人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.4%。

▲0711全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 13,938 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,628 人

台北市 4,670 人

基隆市 307 人

桃竹苗

桃園市 717 人

新竹市 38 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 547 人

中彰投

台中市 195 人

南投縣 37 人

彰化縣 265 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人