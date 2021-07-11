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不強制背學校書包！內壢高中學生代表提案成功　穿班服可進出校門

▲內壢高中學生代表提案成功，開放書包自由。

▲內壢高中成為桃園少數於校規中明文開放書包自由的學校。（圖／擷取自google map）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市內壢高中規定學生上學必須背學校制式的側背包或後背包，引起學生反彈，認為此規定變相強制學生購買學校書包，且學校側背包容量小，學生代表於本學期服儀委員會中提案，刪除「不可單獨背其他非制式背包」的規定，經師生討論，順利通過。台灣青年民主協會11日於臉書PO出此一訊息，引發關注。

而除了開放書包自由議案外，服儀委員會也通過刪除「進出校門務必穿著校服」的規定，將開放可以混穿經學校認可的班服、社服，讓學校現行的規範符合教育部的服儀法規，也讓學生未來於穿著上能有更多的自主性。▲內壢高中學生代表提案成功，開放書包自由。

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▲內壢高中學生代表提案成功，開放書包自由。（圖／翻攝自網路）

不過，校方表示，學校仍希望學生可以背制式書包為主，但下學年開始不會再以校規處置；至於學生穿著的班服或社服須向學務處核備申請，本次服儀委員會通過的提案，校方將於配套措施完善後正式對外公告施行。

▲內壢高中學生代表提案成功，開放書包自由。

台灣青年民主協會於PO文中指出，本次服儀委員會學生代表，學生議會學權委員長李文賢表示：這次能成功通過開放書包，是前任學生會學長姐及學生議會夥伴共同努力的結果，合理的運用法規及適當的管道，是提案成功的關鍵。內壢高中也成為桃園少數於校規中明文開放書包自由的學校，希望以後也能朝服儀自由的方向持續邁進。

對於內壢高中書包爭議，多數學生並不陌生，去年也曾成為校園的熱門話題。就讀高三的林同學提到，「剛入學時，校方沒有強制購買學校制式書包，都是帶自己書包上學，然而於2019學年度，學校推出官方後背包後，突然規定一定要背側背或後背的制式書包，對於我們這屆同學來說，只能選擇背容量很小的側背包，或再另外花錢新買後背包，當時引起身邊同學很大的反彈。」

曾有學校老師提到，要求背學校制式書包是為了維護校園安全的考量，然而，這個理由無法被多數同學所接受，高三的林同學認為，「學校的書包非常好購買，有心人士要買書包混入校園也很方便，要用校安理由強制學生背制式書包很牽強，況且學生進出校門已經會穿著校服或學校認可的班、社服，已經可以達到基本的辨識功能，不需要再強制學生背學校書包。」

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