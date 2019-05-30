2019高校畢業歌票選／內壢高中《展翼》

《展翼》

作詞：王奕舜、申屠文栩

作曲：王奕舜、申屠文栩

演唱：申屠文栩、劉子萌

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創作理念：

在畢業典禮後，每個人都將奔往各自的前程，展翅飛翔 而展翼則是成長的過程，每個人都必須展翼高飛，綻放自我的光芒。

歌詞：

Verse 1: 穿上制服擦亮皮鞋 將胸花別在胸口左邊 從沒想過就這樣來到這天 還沒準備好說再見 走進教室的那瞬間 心頭五味雜陳的感覺 肩併著肩寫下的詩篇 終於迎來了結尾



Bridge 1: 曾經荒唐的那些歲月 都成了回憶的甜美 還沒答的謝 還沒道的歉 就讓它隨風飛

Chorus : 在名為未來的道路上 更多難關等著我們去闖 握緊雙手準備展翅翱翔 不會再猶豫 不會再徬徨 提起行囊重新整裝出發 昂首闊步揭開下個篇章 青春回憶走過時光長廊 拋開所有煩惱 夢想就在前方

Verse 2: 又是誰坐在誰旁邊 又是誰考卷名字沒寫 師長對我們的諄諄教誨 早就烙印在心裡面 初戀的第一次約會 害羞的看著彼此的臉 曾對彼此許下的諾言 如今兌現了沒

Bridge 2: 畢旅時拍的幾張照片 和第一場聖誕晚會 年少的瘋癲 滿腔的熱血 伴隨我走到今天

Chorus : 在名為未來的道路上 更多難關等著我們去闖 握緊雙手準備展翅翱翔 不會再猶豫 不會再徬徨 提起行囊重新整裝出發 昂首闊步揭開下個篇章 青春回憶走過時光長廊 拋開所有煩惱 夢想就在前方

Bridge 3: 跌跌撞撞又傷痕累累 卻從來不畏懼向前 謝謝你們包容 我所有不完美 陪著我去冒險

Chorus :在名為未來的道路上 更多難關等著我們去闖 握緊雙手準備展翅翱翔 不會再猶豫 不會再徬徨 提起行囊重新整裝出發 昂首闊步揭開下個篇章 青春回憶走過時光長廊 拋開所有煩惱 夢想就在前方

