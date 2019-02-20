「6塊肌小鮮肉」白天校園宣導反毒　晚上小吃店煎蚵仔煎

▲六塊肌小鮮肉許鈺祥、高嘉和、賴科元3人，白天宣導反毒，晚上賣蚵仔煎。（圖／高嘉和提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「好帥，好有型喔！尖叫聲…」3名就讀崇右演藝科大文創研究所的猛男型研究生高嘉和等人，20日於內壢高中校園，以活潑特技、雜耍、舞蹈、武術、演唱、有獎徵答等方式，宣導拒毒、反毒課，受到學生們歡迎。3名帥猛男並告訴同學，他們晚上在小吃店賣蚵仔、包燒賣，以一步一腳印求生活，期同學們有正確正向的人生觀。

深入校園推動「拒毒、反毒」的3名帥猛男研究生，是從小勤練功夫有精實六塊肌的許鈺祥、高嘉和、賴科元3人，自文化大學畢業後，目前就讀崇右演藝科大的文創研究所，並組成的撼動HDA團體，5年來跑遍台灣各縣市370所學校，親自到各教育局與學校打電話聯繫，利用課餘時間巡迴宣導反毒反霸凌議題。

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▲▼六塊肌小鮮肉許鈺祥、高嘉和、賴科元3人，白天宣導反毒，晚上賣蚵仔煎。（圖／高嘉和提供）

高嘉和等3人跳脫以往死板教條式反毒宣導議題，結合活潑特技、雜耍、舞蹈、武術、演唱、有獎徵答，讓反毒課程不再那麼沈悶，在網路上也獲得許多師生讚賞。即將畢業的他們，也接下小吃店想推廣台灣在地美食，校園巡迴完有空或下課晚上時，在餐廳煎蚵仔煎、包燒賣、煮排骨湯等。

高嘉和說，他們白天堅持跑校園推動反毒、反霸凌，希望透過輕鬆宣導方式帶給同學更深入認識議題，晚上則在小吃店簡家蚵仔煎餐廳做餐，想告訴同學，進入社會以一步一腳印求生活，踏實努力的一面，要帶給同學們正確正向的人生觀。