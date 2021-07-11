今增28例本土「分佈6縣市」　新北市12例最多！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增28例本土病例，4例死亡。確診個案分佈以新北市12例為最多，其次為臺北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣及臺中市各1例。其中15例為已知感染源、9例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0711新增病例數。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，除了新增病例之外，今新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於40多歲至70多歲，發病日介於5月22日至6月22日，確診日介於5月25日至7月6日，死亡日介於7月7日至7月9日。而近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月9日累計公布13,986位確診個案中，已有11,802人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.4%。

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▲0711確診死亡人數。（圖／指揮中心提供）點圖可放大

指揮中心統計，截至目前國內累計1,625,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,608,702例排除)，其中15,249例確診，分別為1,202例境外移入，13,994例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計105例移除為空號。

自2020年起累計740例COVID-19死亡病例，其中732例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、臺北市283例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。



▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）